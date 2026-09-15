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Rendimento do título do Tesouro americano de 10 anos registra o maior nível desde 2007

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AFP
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Repórter
15/09/2026 06:27

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O rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos de dez anos atingiu nesta terça-feira (15) 5,02%, o maior nível desde 2007, devido ao aumento dos preços do petróleo, que provoca o temor de uma inflação maior.

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Os houthis do Iêmen, que lutam contra o governo reconhecido internacionalmente e apoiado pela Arábia Saudita, assumiram o controle na semana passada da costa iemenita do Mar Vermelho e do Estreito de Bab al-Mandeb, vital para a exportação de petróleo, enquanto o Irã continua bloqueando o Estreito de Ormuz.

O governo saudita também precisou fechar seu oleoduto Leste-Oeste no fim de semana, após os ataques com drones dos houthis.

O aumento dos custos de energia eleva a pressão sobre os bancos centrais para conter a inflação.

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dan/pbt/pc//mas/fp

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