EUA aumenta tarifas contra alguns produtos canadenses a 50%

O governo dos Estados Unidos aumentou nesta terça-feira (15) as tarifas de importação sobre uma série de produtos canadenses no âmbito da guerra comercial entre os dois vizinhos.

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Alguns queijos, peles de animais, lanchas a motor, produtos de papel ou de aço passam agora a enfrentar uma tarifa de 50% na entrada nos Estados Unidos. Em contrapartida, mercadorias que haviam sido objeto de uma sobretaxa da mesma magnitude ficam isentas agora, como o papel higiênico, o cimento ou o uísque em embalagens de mais de quatro litros.

As mudanças foram anunciadas na semana passada, depois que Ottawa impôs tarifas alfandegárias sobre produtos americanos em resposta às sobretaxas estabelecidas anteriormente por Washington.

Irritado com a resposta do Canadá, o governo americano também prevê proibir a importação de certos produtos canadenses a partir de 29 de setembro.

A lista inclui bebidas alcoólicas, um produto lácteo como o soro de leite e motocicletas grandes de mais de 800 centímetros cúbicos.

A economia canadense desenvolveu, ao longo de décadas, uma grande dependência dos Estados Unidos, o maior mercado do planeta, destino de quase 75% de suas exportações.

Estados Unidos, Canadá e México são vinculados pelo Tratado Comercial da América do Norte (T-MEC), que está sendo renegociado atualmente.

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