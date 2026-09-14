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Ataques dos rebeldes houthis deixa 13 feridos no sul da Arábia Saudita

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AFP
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Repórter
14/09/2026 23:06

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Uma série de ataques com mísseis balísticos e drones realizada pelos rebeldes houthis do Iêmen deixou 13 civis feridos nesta segunda-feira (14) no sul da Arábia Saudita, informou nesta terça-feira a coalizão militar liderada por Riade que combate o grupo apoiado pelo Irã.

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“A milícia lançou ataques contra instalações civis nas cidades de Khamis Mushait, Abha e Taif utilizando vários mísseis balísticos e drones", escreveu um porta-voz da coalizão no X.

Segundo a autoridade, as ofensivas causaram “ferimentos leves a moderados em 13 civis, além de danos a sete residências e dois veículos".

Os rebeldes houthis assumiram na semana passada o controle da costa iemenita do Mar Vermelho e do Estreito de Bab el-Mandeb, região que ganhou importância estratégica desde que a guerra entre Estados Unidos e Irã passou a comprometer o tráfego no Estreito de Ormuz.

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bur-roc/phs/arm/mvl/ic

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