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Suprema Corte dos EUA rejeita pedido de Trump para restringir voto pelo correio

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AFP
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Repórter
14/09/2026 21:19

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A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou nesta segunda-feira (14) o pedido do presidente Donald Trump para suspender uma decisão de um tribunal inferior que bloqueou sua tentativa de restringir o voto pelo correio antes das eleições legislativas de novembro.

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O juiz Brett Kavanaugh, em um parecer concordante com a maioria dos magistrados, afirmou que o plano de Trump poderia ser considerado legal no longo prazo, mas que "as autoridades eleitorais estaduais e locais não têm tempo suficiente para aplicar a norma de maneira razoável antes das eleições".

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des/jgc/cr/lbf/lm/ic

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