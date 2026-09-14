Canal do Panamá prevê reduzir ainda mais o trânsito de navios devido ao El Niño

O Canal do Panamá prevê reduzir ainda mais o trânsito de navios devido à seca provocada pelo fenômeno El Niño, após uma primeira restrição em vigor desde 4 de setembro, informou nesta segunda-feira (11) a administradora da via.

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A autoridade da rota interoceânica planeja limitar a passagem a "uma média de 29,5 trânsitos por dia" no próximo ano fiscal, que começará em outubro, segundo um projeto de orçamento apresentado à Assembleia Nacional. Anteriormente, o número de embarcações autorizadas a cruzar o canal já havia sido reduzido de 36 para 32 por dia.

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