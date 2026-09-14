Filho de Trump confirma que empresário russo pagou festas de seu casamento

Um empresário russo com vínculos com o Kremlin pagou pelas celebrações realizadas após o casamento do filho mais velho do presidente Donald Trump e de sua esposa, confirmou o casal nesta segunda-feira (14). A informação foi divulgada inicialmente pela ProPublica e posteriormente confirmada pelo casal em uma publicação nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Donald Trump Jr. e Bettina Trump afirmaram em uma publicação conjunta no Instagram que seu "querido amigo" Umar Kremlev "organizou com muita generosidade duas noites incríveis" de comemorações nas Bahamas, em maio.

Antes da publicação, o site de jornalismo investigativo ProPublica havia informado que Kremlev pagou contas de centenas de milhares de dólares pelas festas.

"Foi um presente de casamento extraordinariamente generoso de um amigo, e algo pelo qual continuamos imensamente agradecidos", afirmou o casal.

O presidente Donald Trump não compareceu ao casamento nem às comemorações porque permaneceu em Washington durante as negociações sobre a guerra no Irã.

Kremlev dirige a Associação Internacional de Boxe (IBA, na sigla em inglês), com a qual o Comitê Olímpico Internacional rompeu relações após repetidas advertências sobre sua governança financeira e preocupações éticas. O COI retirou o reconhecimento da IBA em 2023, decisão posteriormente confirmada pelo Tribunal Arbitral do Esporte.

O presidente russo, Vladimir Putin, condecorou Kremlev com a "Ordem da Amizade" em abril de 2026, segundo um comunicado da IBA acompanhado de uma foto dos dois.

"Durante a cerimônia, o presidente russo elogiou a resiliência da IBA em apoiar os atletas apesar das pressões políticas", afirmou a associação de boxe na ocasião.

"É lamentável que algo tão pessoal e feliz possa ser reinterpretado como algo político ou sinistro simplesmente por quem uma pessoa é ou de onde ela vem", afirmou a publicação dos Trump, que incluiu 20 fotos dos recém-casados e dos outros filhos do presidente: Eric, Ivanka e Tiffany.

A ProPublica publicou uma foto coletiva do casamento na qual afirmou ser possível ver o topo da cabeça de Kremlev.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk/sla/lbf/mvl/lm/ic