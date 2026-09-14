Betis vira sobre Villarreal e sobe para 3º no Campeonato Espanhol
compartilhe
Com gol do zagueiro brasileiro Natan (ex-Flamengo e RB Bragantino), o Betis venceu o Villarreal de virada por 2 a 1 nesta segunda-feira (14) e assumiu a terceira colocação na tabela do Campeonato Espanhol.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Com o resultado, a equipe comandada pelo chileno Manuel Pellegrini chega aos mesmos 12 pontos do Real Madrid, que se mantém na vice-liderança graças ao melhor saldo de gols (+10 contra +1).
Por sua vez, o Villarreal segue sem vencer no campeonato e ocupa a 18ª posição, abrindo a zona de rebaixamento com apenas dois pontos somados em cinco jogos.
Jogando em casa, o 'Submarino Amarelo' saiu na frente com o gol de Gerard Moreno aos 29 minutos, mas o Betis conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, marcando com Cucho Hernández (39') e Natan (43').
O líder do Campeonato Espanhol é o Barcelona, que no domingo derrotou o Levante (13º) por 4 a 2 para somar 15 pontos e se manter como único time com 100% de aproveitamento até aqui.
O Alavés, na quarta colocação, fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões com dez pontos, à frente de Atlético de Madrid (5º) e Sevilla (6º) nos critérios de desempate.
--- Resultados da 5ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:
Sexta-feira:
Sevilla - Valencia 1 - 0
Sábado:
Racing Santander - Alavés 2 - 1
Osasuna - Espanyol 0 - 2
Athletic Bilbao - Elche 1 - 1
Real Madrid - Rayo Vallecano 4 - 1
Domingo:
Celta de Vigo - Málaga 1 - 1
Levante - Barcelona 2 - 4
Getafe - Deportivo de A Coruña 1 - 1
Real Sociedad - Atlético de Madrid 0 - 3
Segunda-feira:
Villarreal - Betis 1 - 2
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 15 5 5 0 0 21 4 17
2. Real Madrid 12 5 4 0 1 14 4 10
3. Betis 12 5 4 0 1 7 6 1
4. Alavés 10 5 3 1 1 11 5 6
5. Atlético de Madrid 10 5 3 1 1 10 6 4
6. Sevilla 10 5 3 1 1 8 6 2
7. Deportivo de A Coruña 9 5 2 3 0 9 6 3
8. Espanyol 7 5 2 1 2 8 5 3
9. Athletic Bilbao 7 5 2 1 2 7 6 1
10. Racing Santander 7 5 2 1 2 9 9 0
11. Osasuna 7 5 2 1 2 5 8 -3
12. Real Sociedad 7 6 2 1 3 6 11 -5
13. Levante 5 5 1 2 2 7 9 -2
14. Getafe 5 5 1 2 2 3 6 -3
15. Celta de Vigo 4 6 0 4 2 3 6 -3
16. Rayo Vallecano 4 5 1 1 3 8 14 -6
17. Málaga 3 5 0 3 2 2 8 -6
18. Villarreal 2 5 0 2 3 7 10 -3
19. Elche 2 5 0 2 3 6 13 -7
20. Valencia 1 5 0 1 4 1 10 -9
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
rbs/ea/pm/raa/cb