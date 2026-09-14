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Betis vira sobre Villarreal e sobe para 3º no Campeonato Espanhol

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Repórter
14/09/2026 19:29

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Com gol do zagueiro brasileiro Natan (ex-Flamengo e RB Bragantino), o Betis venceu o Villarreal de virada por 2 a 1 nesta segunda-feira (14) e assumiu a terceira colocação na tabela do Campeonato Espanhol.

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Com o resultado, a equipe comandada pelo chileno Manuel Pellegrini chega aos mesmos 12 pontos do Real Madrid, que se mantém na vice-liderança graças ao melhor saldo de gols (+10 contra +1).

Por sua vez, o Villarreal segue sem vencer no campeonato e ocupa a 18ª posição, abrindo a zona de rebaixamento com apenas dois pontos somados em cinco jogos.

Jogando em casa, o 'Submarino Amarelo' saiu na frente com o gol de Gerard Moreno aos 29 minutos, mas o Betis conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, marcando com Cucho Hernández (39') e Natan (43').

O líder do Campeonato Espanhol é o Barcelona, que no domingo derrotou o Levante (13º) por 4 a 2 para somar 15 pontos e se manter como único time com 100% de aproveitamento até aqui.

O Alavés, na quarta colocação, fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões com dez pontos, à frente de Atlético de Madrid (5º) e Sevilla (6º) nos critérios de desempate.

--- Resultados da 5ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

  

   Sexta-feira:

   Sevilla - Valencia                             1 - 0

  

   Sábado:

   Racing Santander - Alavés                      2 - 1

   Osasuna - Espanyol                             0 - 2

   Athletic Bilbao - Elche                        1 - 1

   Real Madrid - Rayo Vallecano                   4 - 1

  

   Domingo:

   Celta de Vigo - Málaga                         1 - 1

   Levante - Barcelona                            2 - 4

   Getafe - Deportivo de A Coruña                 1 - 1

   Real Sociedad - Atlético de Madrid             0 - 3

  

   Segunda-feira:

   Villarreal - Betis                             1 - 2

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               15   5   5   0   0  21   4  17

    2. Real Madrid             12   5   4   0   1  14   4  10

    3. Betis                   12   5   4   0   1   7   6   1

    4. Alavés                  10   5   3   1   1  11   5   6

    5. Atlético de Madrid      10   5   3   1   1  10   6   4

    6. Sevilla                 10   5   3   1   1   8   6   2

    7. Deportivo de A Coruña    9   5   2   3   0   9   6   3

    8. Espanyol                 7   5   2   1   2   8   5   3

    9. Athletic Bilbao          7   5   2   1   2   7   6   1

   10. Racing Santander         7   5   2   1   2   9   9   0

   11. Osasuna                  7   5   2   1   2   5   8  -3

   12. Real Sociedad            7   6   2   1   3   6  11  -5

   13. Levante                  5   5   1   2   2   7   9  -2

   14. Getafe                   5   5   1   2   2   3   6  -3

   15. Celta de Vigo            4   6   0   4   2   3   6  -3

   16. Rayo Vallecano           4   5   1   1   3   8  14  -6

   17. Málaga                   3   5   0   3   2   2   8  -6

   18. Villarreal               2   5   0   2   3   7  10  -3

   19. Elche                    2   5   0   2   3   6  13  -7

   20. Valencia                 1   5   0   1   4   1  10  -9

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