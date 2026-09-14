Wall Street fecha em baixa, mas modera suas perdas

A bolsa de Nova York fechou em leve queda nesta segunda-feira (14), ao conter suas perdas em meio à inquietação com o desenvolvimento da inteligência artificial (IA).

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O índice Dow Jones recuou 0,29%, enquanto o tecnológico Nasdaq perdeu 0,56% e o índice ampliado S&P 500 caiu 0,48%.

"A sessão começou de forma bastante agitada", com "debates em torno de possíveis restrições sobre a IA", disse à AFP Peter Cardillo, analista da Spartan Capital Securities.

O Nasdaq chegou a perder 1,30% diante dos apelos de vários diretores do setor tecnológico para frear o desenvolvimento desta tecnologia devido a seus riscos para a segurança.

O diretor-executivo da Anthropic, Dario Amodei, defendeu no sábado uma desaceleração diante dos riscos de modelos que avançam fora de todo controle humano, uma mensagem à qual se somaram Elon Musk (SpaceX, Tesla) e Sam Altman (OpenAI).

No entanto, há vários meses os investimentos lucrativos das gigantes tecnológicas em inteligência artificial têm impulsionado os mercados de renda variável, apesar das crescentes incertezas macroeconômicas e geopolíticas.

As gigantes dos semicondutores — imprescindíveis para construir os centros de dados, onde são treinados os modelos de IA — recuaram, como Nvidia (-3,36%), Broadcom (-4,77%), Micron (-5,25%), AMD (-4,40%) e Intel (-5,59%).

Por sua vez, alguns valores do setor do software — cujo modelo de negócios tem sido questionado pela IA — recuperaram força, "amortecendo as perdas registradas pelos valores do setor dos semicondutores", destacaram os analistas da Briefing.com.

A Palantir subiu 3,64%, enquanto a Cloudflare avançou 7,78% e a CrowdStrike disparou 13,85%.

Paralelamente, a bolsa de Nova York registrou com alívio a desaceleração nos preços do petróleo após um repique no início da sessão, "enquanto Donald Trump evocava a possibilidade de um acordo com o Irã", segundo os analistas da Briefing.com.

O presidente americano informou, em sua plataforma Truth Social, que Teerã desejava "alcançar um acordo rápida e desesperadamente".

Após passar de 109 dólares durante a sessão, o preço do barril de Brent, referência internacional, fechou a 105,68 dólares (+1,02%).

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