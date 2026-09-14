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Internacional

Leeds goleia Newcastle e sobe para 3º no Campeonato Inglês

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/09/2026 19:04

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O Leeds United goleou o Newcastle por 4 a 1 nesta segunda-feira (14), no jogo que fechou a 4ª rodada, para se manter invicto no Campeonato Inglês.

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Atrás de Arsenal (1º) e Manchester City (2º), únicas equipes com 100% de aproveitamento até aqui, o Leeds agora é o terceiro colocado com os mesmos oito pontos do Hull City, que fica em quarto pelo critério de saldo de gols (+4 contra +3).

Jogando em casa, os 'Whites' abriram o placar contando com a sorte: aos 32 minutos, um chute do japonês Ao Tanaka sofreu dois desvios antes de entrar. O gol acabou sendo atribuído a Lewis Miley (32' contra).

Pouco depois, Jayden Bogle (34') ampliou e Dominic Calvert-Lewin (45'+1) praticamente decidiu o confronto antes mesmo do intervalo.

No segundo tempo, o atacante suíço Noah Okafor (59') fez o quarto do Leeds, e o Newcastle só conseguiu seu gol de honra no minuto final com Bazoumana Touré (90').

--- Resultados da 4ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

   Sábado:

   Crystal Palace - Ipswich Town                  2 - 3

   Liverpool - Fulham                             0 - 0

   Aston Villa - Nottingham                       1 - 2

   Bournemouth - Brentford                        2 - 2

   Chelsea - Hull                                 2 - 2

   Tottenham - Everton                            0 - 0

   Sunderland - Arsenal                           0 - 2

  

   Domingo:

   Coventry - Brighton                            0 - 5

   Manchester United - Manchester City            0 - 1

  

   Segunda-feira:

   Leeds - Newcastle                              4 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 12   4   4   0   0   8   1   7

    2. Manchester City         12   4   4   0   0   8   2   6

    3. Leeds                    8   4   2   2   0   7   3   4

    4. Hull                     8   4   2   2   0   5   2   3

    5. Brighton                 7   4   2   1   1  13   5   8

    6. Chelsea                  7   4   2   1   1  10   9   1

    7. Brentford                6   4   1   3   0   7   4   3

    8. Liverpool                6   4   1   3   0   6   4   2

    9. Everton                  6   4   1   3   0   5   3   2

   10. Ipswich Town             6   4   2   0   2   7  10  -3

   11. Nottingham               5   4   1   2   1   4   4   0

   12. Newcastle                5   4   1   2   1   7   8  -1

   13. Manchester United        4   4   1   1   2   7   7   0

   14. Sunderland               4   4   1   1   2   3   5  -2

   15. Bournemouth              3   4   0   3   1   6   7  -1

   16. Crystal Palace           3   4   1   0   3   6  11  -5

   17. Tottenham                2   4   0   2   2   0   5  -5

   18. Fulham                   1   4   0   1   3   4   7  -3

   19. Aston Villa              1   4   0   1   3   1   7  -6

   20. Coventry                 0   4   0   0   4   0  10 -10

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