Leeds goleia Newcastle e sobe para 3º no Campeonato Inglês
compartilhe
O Leeds United goleou o Newcastle por 4 a 1 nesta segunda-feira (14), no jogo que fechou a 4ª rodada, para se manter invicto no Campeonato Inglês.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Atrás de Arsenal (1º) e Manchester City (2º), únicas equipes com 100% de aproveitamento até aqui, o Leeds agora é o terceiro colocado com os mesmos oito pontos do Hull City, que fica em quarto pelo critério de saldo de gols (+4 contra +3).
Jogando em casa, os 'Whites' abriram o placar contando com a sorte: aos 32 minutos, um chute do japonês Ao Tanaka sofreu dois desvios antes de entrar. O gol acabou sendo atribuído a Lewis Miley (32' contra).
Pouco depois, Jayden Bogle (34') ampliou e Dominic Calvert-Lewin (45'+1) praticamente decidiu o confronto antes mesmo do intervalo.
No segundo tempo, o atacante suíço Noah Okafor (59') fez o quarto do Leeds, e o Newcastle só conseguiu seu gol de honra no minuto final com Bazoumana Touré (90').
--- Resultados da 4ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:
Sábado:
Crystal Palace - Ipswich Town 2 - 3
Liverpool - Fulham 0 - 0
Aston Villa - Nottingham 1 - 2
Bournemouth - Brentford 2 - 2
Chelsea - Hull 2 - 2
Tottenham - Everton 0 - 0
Sunderland - Arsenal 0 - 2
Domingo:
Coventry - Brighton 0 - 5
Manchester United - Manchester City 0 - 1
Segunda-feira:
Leeds - Newcastle 4 - 1
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 12 4 4 0 0 8 1 7
2. Manchester City 12 4 4 0 0 8 2 6
3. Leeds 8 4 2 2 0 7 3 4
4. Hull 8 4 2 2 0 5 2 3
5. Brighton 7 4 2 1 1 13 5 8
6. Chelsea 7 4 2 1 1 10 9 1
7. Brentford 6 4 1 3 0 7 4 3
8. Liverpool 6 4 1 3 0 6 4 2
9. Everton 6 4 1 3 0 5 3 2
10. Ipswich Town 6 4 2 0 2 7 10 -3
11. Nottingham 5 4 1 2 1 4 4 0
12. Newcastle 5 4 1 2 1 7 8 -1
13. Manchester United 4 4 1 1 2 7 7 0
14. Sunderland 4 4 1 1 2 3 5 -2
15. Bournemouth 3 4 0 3 1 6 7 -1
16. Crystal Palace 3 4 1 0 3 6 11 -5
17. Tottenham 2 4 0 2 2 0 5 -5
18. Fulham 1 4 0 1 3 4 7 -3
19. Aston Villa 1 4 0 1 3 1 7 -6
20. Coventry 0 4 0 0 4 0 10 -10
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bdx/bm/pm/raa/cb