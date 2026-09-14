Roma e Inter pisam no acelerador e seguem 100% no Italiano

Apesar de começar perdendo por 2 a 0 em casa, a Inter de Milão conseguiu a virada e venceu a Udinese por 5 a 3 nesta segunda-feira (14) para dividir o topo da tabela do Campeonato Italiano com a Roma, que bateu o Torino por 2 a 0.

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Após o empate da Lazio com o Milan em 2 a 2 no sábado, Roma e a Inter são as duas únicas equipes com 100% de aproveitamento, somando quatro vitórias em quatro jogos (12 pontos).

No próximo fim de semana, no entanto, apenas uma delas poderá ter cinco vitórias, já que 'gialorossi' e 'nerazzurri' vão se enfrentar na 5ª rodada.

Terceiro colocado na classificação, o Como segue a dois pontos de distância, empatado com a Lazio.

Os espectadores do estádio Giuseppe Meazza, em Milão, viveram a loucura da noite desta segunda-feira.

Uma semana depois de reverter uma desvantagem de dois gols contra o Napoli para vencer por 3 a 2, a Inter repetiu a história: a Udinese dominou completamente o início da partida e abriu 2 a 0 rapidamente, com gols de James Abankwah (9') e Jurgen Ekkelenkamp (16').

O brasileiro Carlos Augusto iniciou a reação do time de Milão acertando uma bomba de fora da área (25), antes do empate do capitão Nicolò Barella (35'), aproveitando assistência de Marcus Thuram.

Já o segundo tempo foi um passeio interista.

Thuram (57'), Francesco Pio Esposito (67') e Ange-Yoan Bonny (79') tranquilizaram a torcida da Inter, que ainda viu a Udinese descontar no último minuto com Idrissa Gueye (90').

- Roma na liderança -

Mais cedo, a Roma visitou o Torino e venceu por 2 a 0 para se manter no topo da tabela.

Os 'giallorossi' abriram o placar pouco antes do intervalo com o atacante holandês Donyell Malen (40').

No segundo tempo, o time comandado pelo técnico Gian Piero Gasperini sofreu com a pressão do Torino, mas sacramentou a vitória na reta final com o gol do meia Niccolò Pisilli (90'+3).

Com o resultado, a Roma segue ocupando a liderança da Serie A graças ao melhor saldo de gols em relação à Inter (+11 contra +7).

Em jogo simultâneo, o Como recebeu o Parma e venceu por 2 a 1 graças aos gols de Jacobo Ramón (23') e do lateral-esquerdo brasileiro Kaiki Bruno (83'), ex-Cruzeiro.

José David Romero (90'+2') descontou para o Parma nos acréscimos, mas não evitou a vitória do time comandado pelo ex-meia espanhol Cesc Fàbregas.

--- Resultados da 4ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

Sexta-feira:

Unione Venezia - Fiorentina 2 - 4

Sábado:

Genoa - Frosinone 1 - 1

Lazio - Milan 2 - 2

Atalanta - Cagliari 1 - 2

Domingo:

Lecce - Monza 3 - 2

Napoli - Bologna 1 - 0

Sassuolo - Juventus 3 - 2

Segunda-feira:

Torino - Roma 0 - 2

Como - Parma 2 - 1

Inter - Udinese 5 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Roma 12 4 4 0 0 12 1 11

2. Inter 12 4 4 0 0 13 6 7

3. Como 10 4 3 1 0 9 4 5

4. Lazio 10 4 3 1 0 6 3 3

5. Cagliari 9 4 3 0 1 4 2 2

6. Milan 8 4 2 2 0 7 4 3

7. Frosinone 7 4 2 1 1 7 4 3

8. Juventus 7 4 2 1 1 6 4 2

9. Sassuolo 7 4 2 1 1 8 7 1

10. Napoli 6 4 2 0 2 6 5 1

11. Atalanta 6 4 2 0 2 5 5 0

12. Lecce 6 4 2 0 2 5 7 -2

13. Udinese 4 4 1 1 2 8 10 -2

14. Torino 3 4 1 0 3 4 7 -3

15. Fiorentina 3 4 1 0 3 5 11 -6

16. Bologna 1 4 0 1 3 2 5 -3

17. Parma 1 4 0 1 3 2 6 -4

18. Monza 1 4 0 1 3 6 11 -5

19. Genoa 1 4 0 1 3 2 8 -6

20. Unione Venezia 0 4 0 0 4 4 11 -7

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