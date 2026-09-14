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Roma e Inter pisam no acelerador e seguem 100% no Italiano

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Repórter
14/09/2026 18:37

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Apesar de começar perdendo por 2 a 0 em casa, a Inter de Milão conseguiu a virada e venceu a Udinese por 5 a 3 nesta segunda-feira (14) para dividir o topo da tabela do Campeonato Italiano com a Roma, que bateu o Torino por 2 a 0.

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Após o empate da Lazio com o Milan em 2 a 2 no sábado, Roma e a Inter são as duas únicas equipes com 100% de aproveitamento, somando quatro vitórias em quatro jogos (12 pontos).

No próximo fim de semana, no entanto, apenas uma delas poderá ter cinco vitórias, já que 'gialorossi' e 'nerazzurri' vão se enfrentar na 5ª rodada.

Terceiro colocado na classificação, o Como segue a dois pontos de distância, empatado com a Lazio.

Os espectadores do estádio Giuseppe Meazza, em Milão, viveram a loucura da noite desta segunda-feira.

Uma semana depois de reverter uma desvantagem de dois gols contra o Napoli para vencer por 3 a 2, a Inter repetiu a história: a Udinese dominou completamente o início da partida e abriu 2 a 0 rapidamente, com gols de James Abankwah (9') e Jurgen Ekkelenkamp (16').

O brasileiro Carlos Augusto iniciou a reação do time de Milão acertando uma bomba de fora da área (25), antes do empate do capitão Nicolò Barella (35'), aproveitando assistência de Marcus Thuram.

Já o segundo tempo foi um passeio interista.

Thuram (57'), Francesco Pio Esposito (67') e Ange-Yoan Bonny (79') tranquilizaram a torcida da Inter, que ainda viu a Udinese descontar no último minuto com Idrissa Gueye (90').

- Roma na liderança -

Mais cedo, a Roma visitou o Torino e venceu por 2 a 0 para se manter no topo da tabela.

Os 'giallorossi' abriram o placar pouco antes do intervalo com o atacante holandês Donyell Malen (40').

No segundo tempo, o time comandado pelo técnico Gian Piero Gasperini sofreu com a pressão do Torino, mas sacramentou a vitória na reta final com o gol do meia Niccolò Pisilli (90'+3).

Com o resultado, a Roma segue ocupando a liderança da Serie A graças ao melhor saldo de gols em relação à Inter (+11 contra +7).

Em jogo simultâneo, o Como recebeu o Parma e venceu por 2 a 1 graças aos gols de Jacobo Ramón (23') e do lateral-esquerdo brasileiro Kaiki Bruno (83'), ex-Cruzeiro.

José David Romero (90'+2') descontou para o Parma nos acréscimos, mas não evitou a vitória do time comandado pelo ex-meia espanhol Cesc Fàbregas.

--- Resultados da 4ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

   Sexta-feira:

   Unione Venezia - Fiorentina                    2 - 4

  

   Sábado:

   Genoa - Frosinone                              1 - 1

   Lazio - Milan                                  2 - 2

   Atalanta - Cagliari                            1 - 2

  

   Domingo:

   Lecce - Monza                                  3 - 2

   Napoli - Bologna                               1 - 0

   Sassuolo - Juventus                            3 - 2

  

   Segunda-feira:

   Torino - Roma                                  0 - 2

   Como - Parma                                   2 - 1

   Inter - Udinese                                5 - 3

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Roma                    12   4   4   0   0  12   1  11

    2. Inter                   12   4   4   0   0  13   6   7

    3. Como                    10   4   3   1   0   9   4   5

    4. Lazio                   10   4   3   1   0   6   3   3

    5. Cagliari                 9   4   3   0   1   4   2   2

    6. Milan                    8   4   2   2   0   7   4   3

    7. Frosinone                7   4   2   1   1   7   4   3

    8. Juventus                 7   4   2   1   1   6   4   2

    9. Sassuolo                 7   4   2   1   1   8   7   1

   10. Napoli                   6   4   2   0   2   6   5   1

   11. Atalanta                 6   4   2   0   2   5   5   0

   12. Lecce                    6   4   2   0   2   5   7  -2

   13. Udinese                  4   4   1   1   2   8  10  -2

   14. Torino                   3   4   1   0   3   4   7  -3

   15. Fiorentina               3   4   1   0   3   5  11  -6

   16. Bologna                  1   4   0   1   3   2   5  -3

   17. Parma                    1   4   0   1   3   2   6  -4

   18. Monza                    1   4   0   1   3   6  11  -5

   19. Genoa                    1   4   0   1   3   2   8  -6

   20. Unione Venezia           0   4   0   0   4   4  11  -7

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jr/pm/raa/cb

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