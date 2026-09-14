Philippe Coutinho diz que espera reencontrar "paixão" pelo futebol no Santos

Contratado pelo Santos até o fim da temporada, Philippe Coutinho disse nesta segunda-feira (14) que espera reencontrar sua "paixão" pelo futebol no clube paulista, após meses afastado dos gramados para cuidar da saúde mental.

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Com passagens por grandes clubes da Europa como Inter de Milão, Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique, Coutinho estava livre desde que rescindiu com o Vasco em fevereiro, quando alegou estar "muito cansado mentalmente".

"Futebol sempre foi minha paixão. Por um tempo perdi isso", declarou o meio-campista de 34 anos em sua apresentação como reforço do Peixe.

"Hoje jogar ao lado de grandes craques numa instituição gigante. Isso que me motiva", acrescentou.

Coutinho relatou que Neymar, seu amigo "desde criança", entrou em contato com ele após a saída do Vasco.

"Disse que seria um prazer jogar com ele, mas que naquele momento não dava, não estava bem", contou. "O tempo se passou. Há duas semanas ele mandou outra mensagem, eu repensei".

A chegada ao Santos gerou críticas entre a torcida do Vasco, clube que o revelou.

"Seria injusto eu não poder voltar a trabalhar", afirmou.

Em 2026, Coutinho marcou um gol pela equipe cruzmaltina em três jogos do Campeonato Brasileiro, além de dois gols e uma assistência em quatro jogos no Campeonato Carioca.

Na temporada passada, somou 11 gols e cinco assistências entre todas as competições.

O Santos, reforçado com jogadores como Arthur, Éverton Cebolinha e agora Coutinho, melhorou após flertar com o rebaixamento.

O time ocupa a décima posição no Brasileirão e na quarta-feira vai disputar o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Atlético-MG, após vencer na ida por 2 a 0.

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