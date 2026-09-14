Petróleo fecha em alta diante de tensões persistentes no Oriente Médio

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (14), depois do fechamento temporário de um oleoduto estratégico na Arábia Saudita, após ataques com drones e novas declarações do presidente dos Estados Unidos sobre a guerra contra o Irã.

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O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro superou os 109 dólares durante o dia, mas fechou cotado a 105,68 dólares (+1,02%).

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em outubro subiu 1,34%, a 101,39 dólares.

Na sexta-feira, as autoridades sauditas tinham anunciado o fechamento temporário do oleoduto Leste-Oeste, uma via de exportação de petróleo crucial para evitar o bloqueio do Estreito de Ormuz, após supostos ataques com drones lançados do Iraque.

"O oleoduto saudita é capaz de transportar cerca de 7 milhões de barris por dia do leste da Arábia Saudita a Yanbu, no Mar Vermelho, e constitui, portanto, a rota de desvio mais importante do Estreito de Ormuz", explica Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

Esta rota "desempenhou um papel essencial na atenuação da grave alteração do abastecimento de petróleo, provocada pela guerra no Irã, razão pela qual seu fechamento é uma preocupação maior", acrescenta David Morrison, da corretora Trade Nation.

Outro fator que influenciou o aumento dos preços do petróleo foi o pedido da Arábia Saudita para adiar uma reunião prevista para esta segunda-feira em Omã entre o Irã e os países do Golfo, segundo a diplomacia iraniana.

Durante o encontro deveria ser discutido o futuro do Estreito de Ormuz.

No entanto, os preços moderaram seu avanço durante a sessão após várias declarações do presidente americano em sua plataforma, Truth Social.

O presidente americano, Donald Trump, disse que o Irã desejava "fechar um acordo rápida e desesperadamente".

"Isso pareceu acalmar um pouco a situação no mercado", comentou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Trump também afirmou que Ucrânia e Rússia tinham se comprometido a não atentar mais contra suas infraestruturas energéticas um dia depois de ter criticado Kiev por seus ataques contra refinarias de petróleo russas.

"O aumento do preço do diesel no mundo é provocado principalmente pela guerra entre Rússia e Ucrânia, e não pelo Irã", acrescentou, apesar de o conflito no Oriente Médio também provocar alta dos preços nos postos de gasolina.

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