Trump classifica como 'farsa' temores de que a IA pode destruir a humanidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como "farsa", nesta segunda-feira (14), os temores de que a inteligência artificial (IA) represente uma ameaça existencial para a humanidade, depois que vários líderes do setor defenderam a desaceleração do desenvolvimento desta tecnologia.

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"A ideia de que a IA vai dominar o mundo, destruir a humanidade e todas essas coisas ruins é uma FARSA", disse o mandatário americano em sua plataforma, Truth Social, pouco depois de ter rejeitado categoricamente os apelos para que regulamentasse este setor em franca expansão.

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