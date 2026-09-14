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Grêmio anuncia retorno do técnico Renato Gaúcho

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Repórter
14/09/2026 16:12

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O Grêmio anunciou nesta segunda-feira (14) o retorno de Renato Gaúcho para comandar a equipe até o final da temporada.

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O treinador de 64 anos iniciará sua quinta passagem pelo clube, após a demissão do português Luis Castro.

Renato estava livre no mercado desde junho, quando deixou o Vasco.

"Chegou a hora de vivermos nossas glórias mais uma vez juntos. Bem-vindo de volta à tua casa", escreveu o Tricolor em suas redes sociais.

Renato Gaúcho conquistou dez títulos em suas passagens anteriores pelo Grêmio, entre os quais a Copa do Brasil de 2016, a Copa Libertadores de 2017 e a Recopa Sul-Americana de 2018.

É o treinador com mais jogos pelo clube, com 543 no total.

A equipe vive um momento difícil na temporada: venceu apenas um dos últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro e ocupa a 16ª posição na tabela com 28 pontos em 26 jogos, à beira da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil, fase em que vai enfrentar o Atlético-MG, depois de eliminar o arquirrival Internacional.

Luis Castro foi demitido após a derrota no fim de semana em casa por 2 a 1 para o Vasco, adversário direto na luta pela permanência na Série A do Brasileirão.

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erc/app/pm/cb

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