Britânico admite ter drogado e estuprado a esposa durante duas décadas

Um homem britânico se declarou culpado, nesta segunda-feira (14), em um tribunal do noroeste da Inglaterra de ter drogado e estuprado a esposa durante duas décadas, no caso mais recente de homens que sedam e abusam das companheiras.

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O homem, na casa dos 60 anos, cujo nome não foi divulgado para proteger a identidade da esposa, já tinha se declarado culpado anteriormente de outros crimes sexuais contra ela.

Ele devia ser julgado com outros 12 réus, acusados de conspirar para abusar da mesma mulher, esposa dele, enquanto ela estava inconsciente.

Os outros homens negam as acusações, enquanto um décimo terceiro acusado no caso se declarou culpado anteriormente de conspirar para drogar e violentar a vítima.

Nesta segunda, o marido admitiu ter cometido 60 crimes desde 2004, entre eles administrar uma substância para atordoar ou dominar sua esposa.

Os corréus, com idades entre 28 e 73 anos, e entre os quais estão um paramédico e um ex-treinador de futebol, serão julgados nas próximas semanas no tribunal penal de Manchester.

Trata-se do caso mais recente de uma série de processos penais no Reino Unido relacionados a abusos sexuais facilitados por drogas (DFSA, na sigla em inglês).

A consciência global sobre este crime aumentou após a condenação do caso de grande repercussão na França de Dominique Pelicot, que drogou e violentou sua então esposa, Gisèle, por quase uma década, juntamente com desconhecidos.

Em um caso em separado na semana passada, um homem de Londres se declarou culpado de incitar outros homens em um chat grupal online a abusar sexualmente de suas companheiras inconscientes e de trocarem imagens do abuso.

Outro homem será condenado esta semana no centro da Inglaterra após ter se declarado culpado em julho de 32 crimes sexuais contra sua namorada enquanto ela estava supostamente drogada ou dormindo.

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