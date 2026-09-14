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Maior refinaria da África abre seu capital na bolsa

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AFP
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Repórter
14/09/2026 14:40

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O bilionário nigeriano Aliko Dangote, o homem mais rico da África, abriu o capital de sua mega refinaria na Bolsa de Valores da Nigéria nesta segunda-feira (14), com o objetivo de torná-la a maior do mundo. 

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A refinaria tem capacidade para processar 700 mil barris por dia e supera a demanda interna de combustível da Nigéria, o país mais populoso da África, com mais de 240 milhões de habitantes. Como resultado, começou a exportar combustível há alguns meses. 

A empresa afirma que a refinaria Dangote se tornou a maior fornecedora externa de combustível de aviação para a Europa. 

"Hoje é um dia histórico", declarou Dangote nesta segunda-feira na sede da Bolsa de Valores da Nigéria, em Lagos, a capital econômica do país. 

"Hoje não se trata simplesmente de uma empresa abrindo capital. Trata-se de uma nova possibilidade para a Nigéria, para a África e para a raça negra", afirmou o homem mais rico da África. 

A maior refinaria do continente foi inaugurada há dois anos e espera-se que mais do que duplique sua capacidade de produção, atingindo 1,4 milhão de barris por dia até 2028, o que a tornaria a maior refinaria do mundo, à frente da refinaria de Jamnagar, na Índia.

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fvl/mba/pc/aa

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