Tottenham não relaciona Richarlison para Copa da Liga Inglesa

O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, anunciou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (14) que o atacante brasileiro Richarlison não está entre os relacionados para enfrentar o Liverpool pela 3ª rodada da Copa da Liga Inglesa.

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Richarlison ficou fora da lista de 25 jogadores inscritos para disputar o Campeonato Inglês, apresentada no início de setembro, depois de ter sido informado de que não estava nos planos da equipe para a temporada, mas não conseguiu acertar uma transferência para outro clube, apesar de ser o seu desejo.

O jogador, que na semana passada recusou uma proposta do Vasco, ficou só com a opção de disputar a Copa da Liga (considerada o terceiro torneio em importância no futebol inglês) antes da abertura da próxima janela de transferências, em janeiro, mas De Zerbi descartou essa possibilidade.

"Sobre o Richarlison, vocês já sabem de tudo e nada muda para a Copa da Liga, nem para o Campeonato Inglês. A situação é a mesma", disse o treinador em entrevista nesta segunda-feira, véspera da partida contra o Liverpool.

Apesar de os 'Spurs' ainda não terem marcado nenhum gol nas quatro primeiras rodadas do Inglês, De Zerbi afirmou que está no meio de um conflito entre o clube e o jogador.

"Conversei com ele muitas vezes no início da temporada para convencê-lo a ficar e ele não quis. Não posso ficar rezando todos os dias para que ele fique", explicou.

Richarlison foi titular na estreia do Tottenham no Campeonato Inglês contra o Brentford (derrota por 3 a 0) e ficou no banco contra o Charlton (vitória por 5 a 1) pela 2ª rodada na Copa da Liga, no final de agosto.

Fora dos planos do clube londrino, o jogador também recebeu propostas do Everton, clube que defendeu entre 2018 e 2022, e do Trabzonspor, da Turquia, mas as negociações não avançaram.

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