Ataques russos à rede ferroviária da Ucrânia 'estão se intensificando', diz diretor-geral à AFP

Os ataques russos à rede ferroviária ucraniana estão se intensificando semana após semana, disse à AFP nesta segunda-feira (14) o chefe da empresa que administra os trens, um dia após um ataque perto da fronteira com a Polônia.

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"Uma campanha praticamente ininterrupta de ataques contra a rede ferroviária teve início", afirmou Oleksandr Petrovsky, CEO da Ukrzaliznytsia, que enfatizou que os ataques estão escalando exponencialmente e que "cada mês, cada semana, costuma ser pior que a anterior".

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