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Trump denuncia suposta 'conspiração doentia' contra a inteligência artificial

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AFP
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Repórter
14/09/2026 12:01

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denunciou nesta segunda-feira (14) uma suposta "conspiração doentia" contra a inteligência artificial (IA), após apelos de líderes do setor para desacelerar o ritmo de seu desenvolvimento. 

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"Há uma conspiração DOENTIA em curso contra a IA e os centros de dados, e o único que se alegra com isso é a China", afirmou Trump em sua plataforma Truth Social. 

Trump, que acredita que os Estados Unidos têm e devem manter sua liderança no setor, criticou particularmente o principal defensor dessa conspiração, Dario Amodei, CEO da empresa Anthropic. 

"O governo Trump impediu que 'pessoas' da IA fizessem coisas ruins, ou potencialmente ruins, como Dario (da Anthropic!), que agora finge ser um 'anjinho perfeito'", acusou Trump. 

"O único freio ou barreira que a IA precisa é de um PRESIDENTE FORTE e INTELIGENTE (com alto QI!), e os Estados Unidos têm isso, e de sobra!", declarou. 

"Teóricos da conspiração, traidores e vazadores de informações, CUIDADO!", ameaçou. 

O CEO da Anthropic, Dario Amodei, defendeu no sábado uma desaceleração coordenada no desenvolvimento de IA para melhor compreender os riscos representados pelas capacidades avançadas da tecnologia. 

Ele recebeu apoio público do CEO da OpenAI, Sam Altman, do CEO da xAI, Elon Musk, do presidente do Google DeepMind, Demis Hassabis, e do CEO da Microsoft, Satya Nadella.

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dk-jz/mel/aa

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