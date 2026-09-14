Cantos ofensivos a Diogo Jota geram críticas no futebol saudita

As autoridades do futebol saudita prometeram aplicar sanções contra os torcedores do Al Taawoun que entoaram cantos ofensivos em referência ao português Diogo Jota, falecido há pouco mais de um ano em um acidente de trânsito, com o objetivo de desestabilizar Rúben Neves, jogador adversário do Al Hilal.

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Na partida de sábado entre Al Taawoun e Al Hilal, que terminou com uma goleada dos visitantes por 6 a 0, torcedores do time da casa entoaram cantos e palavras de ordem em referência ao acidente que tirou a vida do então atacante do Liverpool, de 28 anos, e de seu irmão André, de 25.

O objetivo era desestabilizar Rúben Neves, uma das estrelas do Al Hilal e um dos melhores amigos e companheiro de seleção de Diogo Jota.

Neves reagiu com ironia, levantando o polegar e aplaudindo em direção aos torcedores rivais, antes de apontar com o dedo para o céu.

"Só espero que não rezem depois do que fizeram", disse o português após a partida.

A Federação de Futebol da Arábia Saudita e a Saudi Pro League condenaram a "conduta inaceitável de alguns torcedores" em um comunicado conjunto.

"Explorar tragédias pessoais com fins de abuso ou provocação é um comportamento inaceitável que não tem lugar no futebol saudita", acrescentaram ambas as entidades, que também prometeram tomar "as medidas necessárias de acordo com o regulamento e os procedimentos aplicáveis".

Cristiano Ronaldo, que joga na liga saudita, também condenou o ocorrido: "A liga deve tomar medidas e sancionar esse tipo de comportamento dos torcedores. As pessoas que se comportam assim nunca deveriam voltar a poder entrar em um estádio", criticou em suas redes sociais.

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