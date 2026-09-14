China alerta para risco da IA à sua segurança nacional

O chefe da Inteligência chinesa alertou que a inteligência artificial representa uma ameaça à segurança nacional do país, pois potências estrangeiras poderiam usá-la para minar a ordem social.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Forças hostis" abusam de tecnologias generativas de IA para "fabricar rumores políticos e espalhar informações prejudiciais", escreveu o ministro da Segurança do Estado, Chen Yixin, em um artigo publicado online no domingo.

"Elas estão travando guerras de opinião pública e guerras cognitivas contra a China, ameaçando diretamente nossa segurança política, institucional e ideológica", afirmou.

O alerta surge em um momento em que o líder chinês, Xi Jinping, tem um encontro marcado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington neste mês, para uma reunião focada na governança e segurança da IA, em meio a crescentes apelos por controles mais rígidos sobre a tecnologia.

Líderes tecnológicos dos EUA também pediram uma desaceleração no desenvolvimento da inteligência artificial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sam/dhw/pc/ahg/aa/fp