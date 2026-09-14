Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, encurta nome para 'Novo'

A gigante farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, fabricante dos medicamentos para perda de peso Ozempic e Wegovy, anunciou nesta segunda-feira (14) sua decisão de encurtar seu nome para melhorar a visibilidade em um setor altamente competitivo.

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"A Novo Nordisk marcou hoje o início de seu próximo capítulo ao apresentar uma nova plataforma de marca centrada em 'Lasting Health Starts Now' (Saúde Duradoura Começa Agora, em tradução livre) e no nome único Novo", escreveu o grupo em um comunicado.

A empresa enfrenta forte concorrência no setor de tratamento da obesidade e acredita que essa mudança permitirá que ela "avance com maior foco, rapidez e impacto".

"Estamos simplificando as coisas para as pessoas. Queremos preservar nossa história e nosso legado, mas também queremos reinventar continuamente a empresa", disse o CEO do grupo, Mike Doustdar, ao canal de televisão dinamarquês TV2.

Ele esclarece que, para a empresa, aqueles que usam insulina são e continuarão sendo pacientes, mas nos últimos quatro ou cinco anos surgiu um grupo que diz: "'Eu não sou um paciente. Não tenho nenhuma doença. Só quero perder peso'".

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