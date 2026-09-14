Governador de Vologda, um admirador de Stalin, lidera cruzada ultraconservadora

O governador ultraconservador Georgy Filimonov, ex-lutador de kickboxing que prega tradições ortodoxas, restringiu severamente o aborto e declarou guerra ao álcool. Ele é o rosto do poder do presidente russo, Vladimir Putin, na região de Vologda.

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Acusado de autoritarismo e ataques aos direitos das mulheres, Filimonov representará o partido Rússia Unida, que governa a região e o país, nas eleições parlamentares deste mês.

A cerca de 450 quilômetros a noroeste de Moscou, este líder nacionalista construiu uma reputação por suas opiniões fortes e ganhou destaque na mídia nacional.

Na cidade de Vologda, Artiom, um trabalhador de 31 anos, disse à AFP que na região vizinha de Yaroslavl, as pessoas costumam brincar que "quando as pessoas de Vologda vêm para cá, é para comprar álcool, gasolina ou fazer um aborto".

Filimonov governa a região desde 2023 e é um dos políticos conservadores promovidos pelo Kremlin durante os mais de quatro anos de guerra na Ucrânia.

- Contra o aborto -

Sua retórica lembra a de Putin, que denuncia um Ocidente "decadente" e alerta para sua influência nociva sobre a Rússia, uma fortaleza "sitiada" onde a taxa de natalidade caiu para o nível mais baixo em 200 anos.

Filimonov espera que seus argumentos intransigentes sejam suficientes para convencer os cerca de um milhão de habitantes da região a se juntarem à sua cruzada conservadora.

Em seus três anos como governador de Vologda, ele restringiu severamente o acesso ao aborto, gerando alarme entre as organizações de direitos das mulheres. A Human Rights Watch descreveu a situação como uma "proibição de fato".

Na realidade, como Irina Fainman, do Fundo de Reserva para Contracepção de Emergência, explicou à AFP, "não há nenhum decreto" que proíba o aborto em Vologda.

"A medida está sendo implementada por meios extralegislativos e algum tipo de mecanismo ilegal", acrescentou.

Filimonov recusou um pedido de entrevista da AFP.

- Admirador de Stalin -

A luta contra o alcoolismo é o outro pilar de sua agenda.

Ao contrário de sua campanha contra o aborto, a ofensiva ao álcool é regulamentada por uma lei local, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas fora de um período de duas horas, entre 12h e 14h, em dias úteis.

Em 2024, Filimonov ergueu uma estátua de Josef Stalin em Vologda e apresentou o ex-líder, responsável por assassinatos em massa e inúmeras atrocidades durante seu governo, como uma "personalidade extraordinária".

Embora o estilo de Filimonov tenha incomodado até mesmo os apoiadores de Putin, o Kremlin não expressou nenhuma objeção. Moscou chegou a seguir o exemplo de Vologda no ano passado, inaugurando uma estátua de Stalin no metrô da capital.

Nas eleições parlamentares deste mês, Filimonov, assim como outros políticos apoiados pelo Kremlin, tem a vitória garantida, dada a ausência de uma oposição significativa.

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