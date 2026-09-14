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Ministro israelense pede investigação das fontes do documentário 'NAZA'

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AFP
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Repórter
14/09/2026 08:34

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O ministro da Cultura israelense, Miki Zohar, pediu nesta segunda-feira (14) uma investigação para identificar as fontes anônimas que acusam o Exército israelense de matar inúmeros civis em Gaza no documentário "NAZA", premiado no Festival de Cinema de Veneza. 

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Zohar já havia pedido no domingo que fossem tomadas medidas para revogar a cidadania israelense dos diretores Yuval Abraham e Rachel Szor, cujo documentário ganhou o Prêmio Especial do Júri em Veneza, acusando-os de "traição ao Estado". 

Em uma mensagem publicada nesta segunda-feira no X, Zohar afirmou ter contatado o Ministério do Interior para discutir a possível revogação da cidadania, acusando ambos os cineastas de "falharem com seu dever de lealdade ao Estado e de colaborarem com o inimigo". 

"Também solicitei uma investigação sobre como esses materiais foram obtidos, quem está por trás deles e se as atividades que levaram à sua coleta e publicação poderiam ter ajudado o inimigo em tempos de guerra", acrescentou. 

O documentário "NAZA" baseia-se nos depoimentos anônimos de 24 membros do Exército e dos serviços de Inteligência israelenses, que descrevem como, segundo eles, as forças israelenses matam civis deliberadamente em suas tentativas de eliminar membros do Hamas.

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gkg/asl/ahg/pc/aa/fp

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