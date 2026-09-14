Finlândia adere à iniciativa francesa de dissuasão nuclear avançada

A Finlândia vai aderir à iniciativa francesa de dissuasão nuclear avançada, ampliando assim o alcance da medida a um país que compartilha uma fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia, anunciaram os dois países nesta segunda-feira (14) em um comunicado.

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O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou em março que o país poderia estender seu guarda-chuva de dissuasão nuclear a aliados europeus, no momento em que o continente reavalia sua segurança após as mudanças introduzidas pelo presidente americano, Donald Trump, na Otan.

"A Finlândia decidiu aderir à dissuasão avançada", afirmaram os dois países. "Nos próximos meses será estabelecido um grupo diretor sobre questões nucleares para começar a implementar a cooperação", acrescentaram.

A iniciativa francesa prevê estender sua capacidade de dissuasão nuclear a outros países europeus por meio de exercícios conjuntos e permitir que os Estados participantes possam receber temporariamente, pela primeira vez, aeronaves francesas equipadas com armamento nuclear.

A Finlândia é o 10º país europeu a aderir ao plano destinado a reforçar a segurança do continente por meio do arsenal nuclear francês.

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