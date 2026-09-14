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Líderes da Escócia, Gales e Irlanda do Norte afirmam 'direito à autodeterminação'

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AFP
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Repórter
14/09/2026 07:48

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Os governantes da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, reunidos em Cardiff nesta segunda-feira (14), afirmaram seu "direito à autodeterminação" em uma declaração conjunta, na qual ressaltam que o futuro de suas nações está "na União Europeia".

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"Nossas nações têm direito à autodeterminação. Nenhum governo de Westminster (britânico) tem o direito de bloquear a democracia", escreveram o primeiro-ministro escocês, John Swinney, e seus homólogos de Gales, Rhun ap Iorwerth, e da Irlanda do Norte, Michelle O’Neill.

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bur-ctx/cat/clr/jvb/erl/pc/fp

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