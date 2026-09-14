Kennedy Center enfrenta risco de falência e fechamento, afirma Washington Post

Os diretores do Kennedy Center, que tentam adicionar o nome do presidente Donald Trump à instituição de grande prestígio na capital dos Estados Unidos, afirmam que o local enfrenta o risco de falência e um possível fechamento em questão de dias, informou o jornal Washington Post.

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De acordo com documentos obtidos pelo jornal, na terça-feira (15) está prevista uma votação do conselho diretor do centro sobre fechar ou não o prédio principal do centro de artes cênicas de Washington, devido a necessidades financeiras e de segurança.

Os diretores alertam nos documentos que o centro "pode ficar sem capacidade de pagar salários ou os contratos de rotina de manutenção" em poucas semanas, informou o Post.

Eles argumentam que o reconhecimento público a Trump na fachada do Centro ajudaria a garantir os recursos para mantê-lo em funcionamento.

Segundo o Post, "os membros do conselho de administração foram solicitados a escolher entre 10 textos que poderiam ser colocados na parte externa do prédio, abaixo de seu nome", para creditar publicamente Trump pela reforma.

Pouco depois do início de seu segundo mandato, Trump anunciou que seria o presidente do Kennedy Center, batizado em homenagem ao falecido presidente John F. Kennedy, que defendeu os direitos civis antes de ser assassinado em 1963.

Em dezembro, o conselho designado pessoalmente por Trump votou para mudar o nome para "Centro Trump-Kennedy", medida posteriormente bloqueada nos tribunais.

O Post informou que a expectativa de arrecadação era de 124 milhões de dólares dos 220 milhões projetados no orçamento, "deixando um déficit de aproximadamente 23 milhões de dólares, mesmo após cortes significativos de gastos" no último ano fiscal.

O edifício sofreu danos após uma forte tempestade no início do mês, quando "uma seção de gesso do teto (...) se desprendeu no Grande Saguão e caiu quase 18 metros", informou o Post.

Vários artistas cancelaram os shows no local em resposta à tomada de poder por Trump. A imprensa americana informou que as vendas de ingressos para o Kennedy Center caíram e registraram os menores níveis desde a pandemia de covid.

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