Rússia quer 'intimidar' aliados da Ucrânia, afirma chefe da diplomacia da UE

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou nesta segunda-feira (14) que a Rússia tentou intimidar os aliados da Ucrânia com o ataque de um drone contra um trem perto da fronteira com a Polônia.

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"Está claro que se trata de intimidar os países ocidentais para que deixem de apoiar a Ucrânia e de viajar à Ucrânia para demonstrar seu respaldo", declarou Kallas.

A diplomata conclamou os aliados da Ucrânia a fazer "exatamente o contrário".

No domingo, um drone russo atacou um trem que seguia para Varsóvia. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, o trem era utilizado para "transportar carga militar".

Polônia e Ucrânia denunciaram como uma "escalada" os bombardeios russos perto da fronteira polonesa. Kiev advertiu que Moscou está "batendo" à porta da Europa.

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