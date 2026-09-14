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Presidente da França fará visita de Estado à Espanha em 29 e 30 de setembro

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AFP
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Repórter
14/09/2026 06:28

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O presidente da França, Emmanuel Macron, fará uma visita de Estado à Espanha nos dias 29 e 30 de setembro, anunciaram nesta segunda-feira (14) os dois governos.

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"A primeira visita de Estado de um presidente francês à Espanha desde 2009 ilustrará a profundidade dos vínculos que unem nossos dois países, assim como a intensidade de sua cooperação", afirmou a presidência francesa em um comunicado.

Durante a visita, o rei Felipe VI e a rainha Letizia oferecerão um jantar de gala em homenagem a Macron, que também será recebido pelo presidente do governo, Pedro Sánchez, em 30 de setembro, informou o governo espanhol em um comunicado.

"Os dois países compartilham (...) um apego comum à proteção da democracia e da juventude, em particular diante dos desafios representados pelas redes sociais e pela inteligência artificial", destacou o Eliseu, que acrescentou que Sánchez e Macron abordarão no encontro "as grandes questões europeias e internacionais, especialmente a situação na Ucrânia e no Oriente Médio".

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mdm/rs/erl/fp

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