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Houthis anunciam ataques contra alvos militares na Arábia Saudita

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AFP
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Repórter
14/09/2026 06:28

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Os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, anunciaram nesta segunda-feira (14) que lançaram "dezenas de mísseis balísticos e drones" contra alvos militares no sul da Arábia Saudita, em resposta aos ataques das forças militares do reino.

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Os combatentes "executaram uma operação militar em larga escala contra instalações e infraestruturas militares, incluindo hangares de aviões de combate, radares, pistas de pouso, depósitos de munições e outros alvos situados na base aérea Rei Khalid, em Khamis Mushait", afirmou o porta-voz militar houthi, Yahya Saree.

Os houthis já haviam anunciado ataques no domingo contra uma base militar no sul da Arábia Saudita, país que apoia o governo iemenita reconhecido internacionalmente.

A ONU advertiu no fim de semana que mais de 2.000 pessoas fugiram do Iêmen para o Djibouti desde quinta-feira, para escapar dos combates entre as forças governamentais e os insurgentes.

Os combates das últimas semanas deixaram centenas de mortos e obrigaram dezenas de milhares de pessoas a abandonar suas casas.

Os houthis, que controlam boa parte do território iemenita, avançaram em poucos dias e assumiram o controle do estratégico Estreito de Bab el-Mandeb, que liga o Golfo de Aden ao Mar Vermelho. Uma parte importante do comércio entre Ásia e Europa transita por esta via.

Os houthis integram o "eixo de resistência" liderado pelo Irã, que inclui também o movimento libanês Hezbollah, o palestino Hamas e grupos armados iraquianos.

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saa/cd/ahg/jvb/fp

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