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Capital da China proibirá drones por motivos de segurança

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AFP
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Repórter
14/09/2026 06:16

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A capital da China, Pequim, proibirá a posse de drones dentro de seu território a partir de novembro, em um endurecimento da legislação que já impede a venda dos aparelhos.

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As novas regras, anunciadas no domingo e que entrarão em vigor em 15 de novembro, proíbem a posse ou armazenamento de veículos aéreos não tripulados na cidade, assim como o voo no espaço aéreo urbano.

Também será proibido transportar drones ou seus componentes para Pequim.

O temor pela segurança no espaço aéreo da cidade aumentou em junho, quando um pequeno avião colidiu com um arranha-céu e o piloto morreu.

As regulamentações, formuladas pelo governo municipal de Pequim, citam a necessidade de "proteger a segurança da capital". Pequim proibiu em maio a venda de drones. Os proprietários foram obrigados a registrar os aparelhos e autorizados a mantê-los.

As novas regras exigem que os donos de drones se desfaçam de seus aparelhos ou os retirem de Pequim até 15 de novembro, sob risco de apreensão e multa.

As autoridades oferecem subsídios aos proprietários para que desmontem seus dispositivos ou os vendam por meio de canais de recompra. Outra alternativa será a possibilidade de oferecer serviço postal gratuito para enviá-los para fora da cidade.

O voo de drones em Pequim já exige uma permissão das autoridades. Segundo as novas regras, exceções podem ser adotadas por motivos como contraterrorismo, agricultura, alívio de desastres e pesquisa.

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sam/dhw/mjw/mas/erl/fp

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