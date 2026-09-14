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Governo americano deve eliminar limites de poluição para usinas de energia

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AFP
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Repórter
14/09/2026 06:16

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O governo do presidente americano Donald Trump eliminará nesta segunda-feira (14) os limites à poluição causada pelas usinas de energia a carvão e gás, informou a imprensa.

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A medida revogará as regras adotadas em 2024 pelo governo do ex-presidente Joe Biden, que exigiam que as usinas a carvão e gás eliminassem quase todas as emissões de carbono.

O administrador da Agência de Proteção Ambiental, Lee Zeldin, deve anunciar a medida durante uma reunião de ministros da Energia do G20 em Houston, informaram no domingo a agência Bloomberg e o jornal New York Times.

Com as novas regras, as centrais de energia terão alguns limites para mercúrio, arsênio e outros poluentes, segundo o NYT.

O carvão é o combustível que mais emite gases do efeito estufa, responsáveis pela mudança climática.

Trump costuma chamar a mudança climática de "farsa" e, desde seu retorno ao poder no ano passado, tenta suprimir regulamentações ambientais, muitas delas sobre o uso de combustíveis fósseis.

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bur-lkd/hol/mas/ahg/fp

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