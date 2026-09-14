Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump minimiza reportagem sobre ataque do Irã contra base americana com inteligencia chinesa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/09/2026 06:04

compartilhe

O presidente Donald Trump minimizou no domingo (13) uma reportagem da imprensa sobre entidades chinesas que forneceram a Teerã imagens de satélite de uma base militar na Jordânia antes e após um ataque iraniano que matou três soldados americanos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O incidente pode aprofundar as tensões entre Washington e Pequim antes da visita oficial do presidente chinês, Xi Jinping, à Casa Branca em 24 de setembro.

"Vocês sabem, quando dizem que a China nos espiona, eu digo que é verdade, e nós espionamos eles também", disse Trump a jornalistas a bordo do avião Air Force One, depois que o The Wall Street Journal publicou uma reportagem sobre dados de inteligência compartilhados por Pequim.

"É isso que nós fazemos. Basicamente eles fazem o que nós fazemos", afirmou o presidente americano.

O ataque aconteceu em 17 de julho, quando o Irã lançou mísseis contra a base aérea de Muwaffaq Salti, na Jordânia, onde tropas dos Estados Unidos estão mobilizadas.

Trump advertiu Pequim para que não venda armas ao Irã e, em maio, Washington sancionou três empresas chinesas de satélites por facilitarem as operações militares do Irã.

Funcionários do governo chinês solicitaram provas da transferência de imagens de satélite e se recusaram a reconhecer o envolvimento de empresas do país, informou o Wall Street Journal.

A China é um dos principais parceiros econômicos do Irã ao adquirir grande parte de sua produção de petróleo, além de ser um importante apoio diplomático.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sla/mjf/cjc/atm/fp

Tópicos relacionados:

china eua guerra ira israel militar satelite

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay