Irã nega qualquer envolvimento na guerra do Iêmen

O Irã, aliado dos houthis no Iêmen, negou nesta segunda-feira (14) qualquer envolvimento na guerra travada por este grupo insurgente contra as forças governamentais iemenitas, apoiadas pela Arábia Saudita.

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"O Irã não interfere nos assuntos iemenitas", declarou à imprensa o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei.

Ele afirmou que os houthis são "totalmente independentes" e "tomam suas decisões em função de seus próprios interesses".

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