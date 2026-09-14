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Irã nega qualquer envolvimento na guerra do Iêmen

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AFP
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Repórter
14/09/2026 06:04

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O Irã, aliado dos houthis no Iêmen, negou nesta segunda-feira (14) qualquer envolvimento na guerra travada por este grupo insurgente contra as forças governamentais iemenitas, apoiadas pela Arábia Saudita.

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"O Irã não interfere nos assuntos iemenitas", declarou à imprensa o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei.

Ele afirmou que os houthis são "totalmente independentes" e "tomam suas decisões em função de seus próprios interesses".

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ap-sbr/axn/ser/jvb/erl/fp

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