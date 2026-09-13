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Primeiro-ministro sueco diz que formação do novo governo segue em aberto

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AFP
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Repórter
13/09/2026 20:54

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O primeiro-ministro em fim de mandato da Suécia, o conservador Ulf Kristersson, afirmou nesta segunda-feira (12) que continua “em aberto” a questão de quem governará o país após as eleições gerais, nas quais a oposição de esquerda aparece com uma ligeira vantagem.

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“Os eleitores falaram, mas ainda não temos um resultado final. A questão de quem governará a Suécia nos próximos anos continua em aberto, e faremos tudo o que pudermos para garantir que esse governo seja o melhor para o nosso país”, declarou Kristersson a seus apoiadores.

Os resultados preliminares indicam que a coalizão de direita liderada por Kristersson obteve 174 cadeiras no Parlamento, contra 175 da oposição de esquerda.

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po/mas/atm/ic

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