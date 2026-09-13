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Social-democratas da Suécia dizem estar prontos para governar, apesar dos resultados eleitorais apertados

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AFP
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Repórter
13/09/2026 19:42

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A líder dos social-democratas da Suécia, Magdalena Andersson, declarou neste domingo (13) estar pronta para governar, ao fim das eleições legislativas no país, cujo resultado ainda permanece indefinido após a apuração de mais de 86% dos votos.

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“Nós, social-democratas, estaremos sempre prontos para assumir nossas responsabilidades (...) neste momento, estamos na frente. E, se isso se confirmar, então a Suécia terá um novo governo”, afirmou Andersson a seus apoiadores.

Segundo a televisão pública sueca SVT, os partidos de esquerda somam 49,4% dos votos, o equivalente a 175 cadeiras no Parlamento, contra 49,1% e 174 assentos da aliança entre a direita e a extrema direita, que governa o país desde 2022.

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cbw-cjc/gmo/cjc/atm/ic

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