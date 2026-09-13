Omã anuncia adiamento de reunião entre Irã e países do Golfo

Omã anunciou o adiamento da reunião prevista para segunda-feira (14) entre o Irã e países do Golfo sobre o futuro do Estreito de Ormuz, ponto central das tensões entre Washington e Teerã, que há meses afetam esta rota marítima estratégica.

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“Decidiu-se adiar a reunião regional que seria realizada na segunda-feira em Salalah para uma data posterior, a fim de criar condições propícias para um diálogo construtivo”, informou a agência oficial de notícias omanense ONA.

“Continuamos comprometidos com a promoção de um diálogo que contribua para a estabilidade e a cooperação duradoura em nossa região”, declarou no X o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi. Segundo ele, o encontro foi adiado para “favorecer o consenso”.

Teerã havia anunciado a reunião e informado que participariam países do Golfo, sem especificar quais, além do Iraque. No entanto, nenhum país da região havia confirmado presença, e o Bahrein declarou que não enviaria representantes.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que era indiferente à reunião. “É problema deles”, comentou.

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