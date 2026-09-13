Desaparece na Colômbia avião com cinco pessoas a bordo

Uma aeronave de pequeno porte com cinco pessoas a bordo desapareceu neste domingo (13) em uma região montanhosa da Colômbia, informou a autoridade responsável pela investigação de acidentes aéreos.

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O voo da Patrulha Aérea Civil Colombiana (PAC), organização privada que presta serviços de saúde e assistência humanitária em áreas remotas do país, decolou da localidade de Condoto, na região do Chocó, com destino a Bogotá.

Segundo o rastreador de voos FlightRadar, a aeronave partiu às 9h09 no horário local e perdeu contato 14 minutos depois.

“Foi confirmada a ativação do radiobalizador de emergência na região do Cerro Tatamá”, disse a entidade em comunicado sobre o desaparecimento da aeronave, que transportava quatro passageiros e um piloto.

As autoridades acionaram os protocolos de busca em uma área de difícil acesso, mobilizando equipes de resgate e investigadores.

Os acidentes aéreos na Colômbia costumam estar associados a problemas técnicos, além do relevo montanhoso e das condições climáticas tropicais do país. A região onde o pequeno avião do tipo Cessna emitiu o sinal de emergência alcança 4.250 metros de altitude.

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