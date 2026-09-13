Napoli, enfim, vence em casa e dá respiro a Allegri

O Napoli conseguiu sua primeira vitória como mandante na temporada ao bater o Bologna por 1 a 0 neste domingo (13), pela 4ª rodada do Campeonato Italiano, o que dá um respiro ao técnico, Massimiliano Allegri.

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Os primeiros testes de Allegri diante da torcida napolitana no estádio Diego Maradona foram muito preocupantes, com derrotas na Serie A para o Como e na Liga dos Campeões para o Arsenal.

Esses tropeços fizeram com que começassem a surgir críticas ao experiente treinador italiano, que assumiu a equipe no início desta temporada para substituir Antonio Conte.

"Estávamos começando a sentir aquele medo que a falta de bons resultados provoca. O time fez um bom jogo hoje e tudo será muito mais fácil quando tivermos todos os jogadores à disposição", afirmou Allegri, que não pôde contar com dois dos destaques de seu elenco: Frank Anguissa e Scott McTominay.

Para vencer neste domingo, o Napoli precisou ter paciência.

A equipe dominou o Bologna, mas acumulou chances perdidas, especialmente as de Kevin de Bruyne (13') e Rasmus Hojlund (18' e 63').

O placar só saiu do zero quando Costantino Favasuli cruzou da direita e Stanislav Lobotka apareceu no bico da pequena área para finalizar de primeira (66').

A vitória dá fôlego ao Napoli (9º, 6 pontos), embora a equipe ainda esteja a quatro pontos da líder provisória, a Lazio (10 pontos), que no sábado empatou em 2 a 2 com o Milan.

Roma e Inter de Milão, que venceram nas três primeiras rodadas, podem assumir a liderança na segunda-feira, quando enfrentam Torino e Udinese, respectivamente, buscando manter o aproveitamento de 100% neste início de campeonato.

Por sua vez, o Bologna, cujo novo técnico, Domenico Tedesco, acompanhou a partida da tribuna por estar suspenso, fica na 14ª posição com apenas um ponto somado.

--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Unione Venezia - Fiorentina 2 - 4

Sábado:

Genoa - Frosinone 1 - 1

Lazio - Milan 2 - 2

Atalanta - Cagliari 1 - 2

Domingo:

Lecce - Monza 3 - 2

Napoli - Bologna 1 - 0

(15h45) Sassuolo - Juventus

Segunda-feira:

(13h30) Torino - Roma

Como - Parma

(15h45) Inter - Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lazio 10 4 3 1 0 6 3 3

2. Roma 9 3 3 0 0 10 1 9

3. Inter 9 3 3 0 0 8 3 5

4. Cagliari 9 4 3 0 1 4 2 2

5. Milan 8 4 2 2 0 7 4 3

6. Como 7 3 2 1 0 7 3 4

7. Juventus 7 3 2 1 0 4 1 3

8. Frosinone 7 4 2 1 1 7 4 3

9. Napoli 6 4 2 0 2 6 5 1

10. Atalanta 6 4 2 0 2 5 5 0

11. Lecce 6 4 2 0 2 5 7 -2

12. Sassuolo 4 3 1 1 1 5 5 0

. Udinese 4 3 1 1 1 5 5 0

14. Torino 3 3 1 0 2 4 5 -1

15. Fiorentina 3 4 1 0 3 5 11 -6

16. Parma 1 3 0 1 2 1 4 -3

17. Bologna 1 4 0 1 3 2 5 -3

18. Monza 1 4 0 1 3 6 11 -5

19. Genoa 1 4 0 1 3 2 8 -6

20. Unione Venezia 0 4 0 0 4 4 11 -7

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