Kane dá vitória ao Bayern sobre o modesto Elversberg no Alemão
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Com um gol do artilheiro inglês Harry Kane perto do fim, o Bayern de Munique venceu o modesto Elversberg por 2 a 1 neste domingo (13) e se manteve a dois pontos da liderança do Campeonato Alemão, enquanto o RB Leipzig goleou o Hamburgo por 5 a 0 para não se distanciar do topo da tabela.
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Jogando contra um adversário que acaba de subir da segunda divisão, o Bayern teve mais trabalho do que o esperado, mas conseguiu uma vitória importante para se manter na cola dos líderes, Freiburg e Borussia Dortmund, os únicos que somaram nove pontos nas três primeiras rodadas.
No primeiro tempo, o time bávaro saiu na frente com um gol de Lennart Karl (26'), que aproveitou um cruzamento da esquerda de Ismael Saibari, titular no lugar de Luis Díaz, poupado pelo técnico Vincent Kompany.
O Elversberg conseguiu empatar antes do intervalo, mas o VAR anulou o gol por impedimento do atacante Cole Campbell (43').
No segundo tempo, no entanto, Maurice Krattenmacher (61') deixou tudo igual acertando belo chute no ângulo do goleiro Jonas Urbig, que substituiu o veterano Manuel Neuer.
Depois de já ter cedido um empate nas duas primeiras rodadas do campeonato, outro tropeço teria deixado o Bayern distante dos líderes, mas Kane salvou a equipe com uma finalização de dentro da área (72').
Foi o primeiro gol do atacante inglês o Campeonato Alemão, depois de já ter marcado na goleada por 5 a 0 sobre o Bodo/Glimt na Liga dos Campeões.
"O futebol é assim: às vezes você precisa esperar mais do que teria imaginado", declarou Kane após a partida, ao ser questionado sobre seu "jejum" nas duas primeiras rodadas.
"Foi bom conseguir o gol e os três pontos. É um campo difícil, por isso estamos felizes com a vitória. Provavelmente ainda não atingimos o nosso nível máximo, mas ainda é muito cedo", acrescentou.
- Leipzig goleia -
Logo atrás do Bayern, o quinto colocado é o RB Leipzig, que mais cedo goleou o lanterna Hamburgo por 5 a 0.
O Leipzig praticamente matou o jogo ainda no primeiro tempo, com os gols de Tidiam Gomis (17') e Antonio Gomis (28').
Nos últimos 20 minutos, a equipe marcou mais três vezes com Willy Orban (72'), Christopher Nkunku (74') e o brasileiro Rômulo (77'), ex-atacante do Athletico-PR.
Para o Hamburgo, foi uma nova decepção em um início catastrófico de campeonato, com 12 gols sofridos e nenhum marcado.
No próximo fim de semana, na rodada que vai anteceder uma pausa de quase três semanas para a data Fifa, o Bayern de Munique receberá o Union Berlin na sexta-feira, enquanto os líderes Freiburg e Borussia Dortmund visitarão Eintracht Frankfurt e Stuttgart, respectivamente.
--- Resultados da 3ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:
Sexta-feira:
Union Berlin - Schalke 04 1 - 3
Sábado:
Borussia Dortmund - Paderborn 3 - 0
Hoffenheim - Stuttgart 2 - 1
Freiburg - B. Mönchengladbach 5 - 0
Augsburg - Bayer Leverkusen 2 - 2
Mainz - Eintracht Frankfurt 1 - 3
Colônia - Werder Bremen 1 - 1
Domingo:
RB Leipzig - Hamburgo 5 - 0
Elversberg - Bayern de Munique 1 - 2
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Freiburg 9 3 3 0 0 10 1 9
2. Borussia Dortmund 9 3 3 0 0 8 2 6
3. Augsburg 7 3 2 1 0 9 3 6
4. Bayern de Munique 7 3 2 1 0 7 2 5
5. RB Leipzig 6 3 2 0 1 9 3 6
6. Elversberg 6 3 2 0 1 8 7 1
7. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 8 5 3
8. Mainz 4 3 1 1 1 6 3 3
9. Eintracht Frankfurt 4 3 1 1 1 7 8 -1
10. Werder Bremen 4 3 1 1 1 5 6 -1
11. Schalke 04 4 3 1 1 1 3 4 -1
12. Colônia 4 3 1 1 1 5 7 -2
13. Hoffenheim 3 3 1 0 2 6 7 -1
14. Stuttgart 3 3 1 0 2 6 8 -2
15. Paderborn 1 3 0 1 2 0 4 -4
16. Union Berlin 1 3 0 1 2 4 10 -6
17. B. Mönchengladbach 0 3 0 0 3 3 12 -9
18. Hamburgo 0 3 0 0 3 0 12 -12
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