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Manchester City, com dez, vence clássico contra Manchester United

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Repórter
13/09/2026 15:30

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O Manchester City se deu ao luxo de vencer o clássico na casa do rival Manchester United por 1 a 0, apesar de jogar quase toda a partida com um homem a menos, neste domingo (13), pela 4ª rodada do Campeonato Inglês, mantendo o ritmo do líder Arsenal.

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Os 'Gunners' venceram o Sunderland por 2 a 0 no sábado para somar a quarta vitória em quatro jogos, e agora o City também chega aos 12 pontos.

O time londrino lidera pelo melhor saldo de gols (+7 contra +6).

A vitória dos 'Citizens' neste domingo foi um grande resultado, especialmente porque a equipe ficou com um jogador a menos aos 23 minutos, após um cartão vermelho direto para Phil Foden.

Foden reagiu, ainda caído no chão, acertando um chute na barriga de Bruno Fernandes, que o havia derrubado em uma disputa de bola.

A expulsão colocou o City em uma situação difícil, mas o time deu uma aula de resiliência e sangue frio, conseguindo o gol da vitória no segundo tempo com o artilheiro norueguês Erling Haaland (60'), aproveitando assistência de Josko Gvardiol.

O VAR descartou um possível impedimento e, após alguns instantes de suspense, o gol foi validado, para o desespero da torcida do United.

"É uma experiência um pouco nova para mim vencer com dez jogadores, é incrível", disse Haaland à Sky Sports, destacando a "personalidade" demonstrada pela equipe do City.

Antes disso, os 'Red Devils' tiveram boas chances de sair na frente, principalmente com uma cobrança de falta de Marcus Rashford (45') e um chute de Kobbie Mainoo (51'), ambos parando na trave.

Depois que Haaland colocou os visitantes em vantagem, o panorama da partida mudou e o City chegou perto de fazer 2 a 0 com um chute de Enzo Fernández que explodiu na trave depois do desvio do goleiro Senne Lammens (68').

O Manchester United não desistiu de buscar o empate e a última cartada ficou com Bryan Mbeumo, que teve uma grande nos acréscimos (90'+5), mas parou no goleiro italiano Gianluigi Donnarumma.

Após essa derrota, o United ocupa a 13ª posição na tabela, com apenas quatro pontos em quatro rodadas.

- Coventry de Lampard na lanterna -

Mais cedo, o Coventry, dirigido pelo ex-meia inglês Frank Lampard, foi goleado em casa pelo Brighton por 5 a 0 e segue com seu péssimo início de temporada.

Após quatro derrotas em quatro jogos, a equipe é a única que ainda não pontuou, agora com dez gols sofridos e nenhum marcado.

O Brighton começou a construir a goleada no primeiro tempo com o atacante grego Charalampos Kostoulas (35'), antes dos gols de Malick Yalcouyé (51'), Pascal Gross (69' de pênalti), Lewis Dunk (83') e Yasin Ayari (90'+4).

"Fizemos coisas boas, mas depois o jogo ficou realmente muito difícil para nós. Precisamos continuar trabalhando", projetou Lampard.

Com a vitória, o Brighton chega a sete pontos e fica na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

A 4ª rodada do Campeonato Inglês termina na segunda-feira com o confronto entre Leeds United e Newcastle.

--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sábado:

   Crystal Palace - Ipswich Town                  2 - 3

   Liverpool - Fulham                             0 - 0

   Aston Villa - Nottingham                       1 - 2

   Bournemouth - Brentford                        2 - 2

   Chelsea - Hull                                 2 - 2

   Tottenham - Everton                            0 - 0

   Sunderland - Arsenal                           0 - 2

  

   Domingo:

   Coventry - Brighton                            0 - 5

   Manchester United - Manchester City            0 - 1

  

   Segunda-feira:

   (16h00) Leeds - Newcastle                           

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 12   4   4   0   0   8   1   7

    2. Manchester City         12   4   4   0   0   8   2   6

    3. Hull                     8   4   2   2   0   5   2   3

    4. Brighton                 7   4   2   1   1  13   5   8

    5. Chelsea                  7   4   2   1   1  10   9   1

    6. Brentford                6   4   1   3   0   7   4   3

    7. Liverpool                6   4   1   3   0   6   4   2

    8. Everton                  6   4   1   3   0   5   3   2

    9. Ipswich Town             6   4   2   0   2   7  10  -3

   10. Newcastle                5   3   1   2   0   6   4   2

   11. Leeds                    5   3   1   2   0   3   2   1

   12. Nottingham               5   4   1   2   1   4   4   0

   13. Manchester United        4   4   1   1   2   7   7   0

   14. Sunderland               4   4   1   1   2   3   5  -2

   15. Bournemouth              3   4   0   3   1   6   7  -1

   16. Crystal Palace           3   4   1   0   3   6  11  -5

   17. Tottenham                2   4   0   2   2   0   5  -5

   18. Fulham                   1   4   0   1   3   4   7  -3

   19. Aston Villa              1   4   0   1   3   1   7  -6

   20. Coventry                 0   4   0   0   4   0  10  -1

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