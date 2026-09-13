Manchester City, com dez, vence clássico contra Manchester United

O Manchester City se deu ao luxo de vencer o clássico na casa do rival Manchester United por 1 a 0, apesar de jogar quase toda a partida com um homem a menos, neste domingo (13), pela 4ª rodada do Campeonato Inglês, mantendo o ritmo do líder Arsenal.

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Os 'Gunners' venceram o Sunderland por 2 a 0 no sábado para somar a quarta vitória em quatro jogos, e agora o City também chega aos 12 pontos.

O time londrino lidera pelo melhor saldo de gols (+7 contra +6).

A vitória dos 'Citizens' neste domingo foi um grande resultado, especialmente porque a equipe ficou com um jogador a menos aos 23 minutos, após um cartão vermelho direto para Phil Foden.

Foden reagiu, ainda caído no chão, acertando um chute na barriga de Bruno Fernandes, que o havia derrubado em uma disputa de bola.

A expulsão colocou o City em uma situação difícil, mas o time deu uma aula de resiliência e sangue frio, conseguindo o gol da vitória no segundo tempo com o artilheiro norueguês Erling Haaland (60'), aproveitando assistência de Josko Gvardiol.

O VAR descartou um possível impedimento e, após alguns instantes de suspense, o gol foi validado, para o desespero da torcida do United.

"É uma experiência um pouco nova para mim vencer com dez jogadores, é incrível", disse Haaland à Sky Sports, destacando a "personalidade" demonstrada pela equipe do City.

Antes disso, os 'Red Devils' tiveram boas chances de sair na frente, principalmente com uma cobrança de falta de Marcus Rashford (45') e um chute de Kobbie Mainoo (51'), ambos parando na trave.

Depois que Haaland colocou os visitantes em vantagem, o panorama da partida mudou e o City chegou perto de fazer 2 a 0 com um chute de Enzo Fernández que explodiu na trave depois do desvio do goleiro Senne Lammens (68').

O Manchester United não desistiu de buscar o empate e a última cartada ficou com Bryan Mbeumo, que teve uma grande nos acréscimos (90'+5), mas parou no goleiro italiano Gianluigi Donnarumma.

Após essa derrota, o United ocupa a 13ª posição na tabela, com apenas quatro pontos em quatro rodadas.

- Coventry de Lampard na lanterna -

Mais cedo, o Coventry, dirigido pelo ex-meia inglês Frank Lampard, foi goleado em casa pelo Brighton por 5 a 0 e segue com seu péssimo início de temporada.

Após quatro derrotas em quatro jogos, a equipe é a única que ainda não pontuou, agora com dez gols sofridos e nenhum marcado.

O Brighton começou a construir a goleada no primeiro tempo com o atacante grego Charalampos Kostoulas (35'), antes dos gols de Malick Yalcouyé (51'), Pascal Gross (69' de pênalti), Lewis Dunk (83') e Yasin Ayari (90'+4).

"Fizemos coisas boas, mas depois o jogo ficou realmente muito difícil para nós. Precisamos continuar trabalhando", projetou Lampard.

Com a vitória, o Brighton chega a sete pontos e fica na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

A 4ª rodada do Campeonato Inglês termina na segunda-feira com o confronto entre Leeds United e Newcastle.

--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sábado:

Crystal Palace - Ipswich Town 2 - 3

Liverpool - Fulham 0 - 0

Aston Villa - Nottingham 1 - 2

Bournemouth - Brentford 2 - 2

Chelsea - Hull 2 - 2

Tottenham - Everton 0 - 0

Sunderland - Arsenal 0 - 2

Domingo:

Coventry - Brighton 0 - 5

Manchester United - Manchester City 0 - 1

Segunda-feira:

(16h00) Leeds - Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 12 4 4 0 0 8 1 7

2. Manchester City 12 4 4 0 0 8 2 6

3. Hull 8 4 2 2 0 5 2 3

4. Brighton 7 4 2 1 1 13 5 8

5. Chelsea 7 4 2 1 1 10 9 1

6. Brentford 6 4 1 3 0 7 4 3

7. Liverpool 6 4 1 3 0 6 4 2

8. Everton 6 4 1 3 0 5 3 2

9. Ipswich Town 6 4 2 0 2 7 10 -3

10. Newcastle 5 3 1 2 0 6 4 2

11. Leeds 5 3 1 2 0 3 2 1

12. Nottingham 5 4 1 2 1 4 4 0

13. Manchester United 4 4 1 1 2 7 7 0

14. Sunderland 4 4 1 1 2 3 5 -2

15. Bournemouth 3 4 0 3 1 6 7 -1

16. Crystal Palace 3 4 1 0 3 6 11 -5

17. Tottenham 2 4 0 2 2 0 5 -5

18. Fulham 1 4 0 1 3 4 7 -3

19. Aston Villa 1 4 0 1 3 1 7 -6

20. Coventry 0 4 0 0 4 0 10 -1

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