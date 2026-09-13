Alison dos Santos é campeão do Mundial de Atletismo Ultimate com 3º melhor tempo da história

O brasileiro Alison do Santos, o 'Piu', recordista mundial desde o final de agosto, coroou a melhor temporada de sua carreira com uma grande vitória neste domingo (13) nos 400 metros com barreiras do Mundial de Atletismo Ultimate, em Budapeste, com o terceiro melhor tempo da história (45 segundos e 98 centésimos).

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Alison chegava a esta nova competição de atletismo como o adversário a ser batido pelos rivais e como favorito, apesar do alto nível dos competidores, os quais derrotou com autoridade, deixando bem para trás o campeão olímpico e mundial, o americano Rai Benjamin, que ficou com o segundo lugar (46.40).

Ainda mais atrás ficou o norueguês Karsten Warholm, terceiro colocado com o tempo de 46.78.

O brasileiro de 26 anos conseguiu mais uma vez completar a prova abaixo dos 46 segundos, e seu tempo de 45s98 é superada apenas pelo seu próprio recorde mundial (45.80), batido em Zurique no final de agosto, e pela marca anterior, estabelecida por Warholm para conquistar o ouro olímpico nos Jogos de Tóquio em 2021 (45.94).

Ninguém jamais havia conseguido correr essa prova duas vezes abaixo dos 46 segundos.

Com a vitória deste domingo, Alison se coloca como o grande nome do momento nos 400 m com barreiras. Além disso, ele também recebe um prêmio de US$ 150 mil (pouco mais de R$ 760 mil na cotação atual), o dobro do recebido por um campeão mundial de atletismo.

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