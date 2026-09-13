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Yamal faz 2 na vitória do líder Barça sobre o Levante

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Repórter
13/09/2026 14:18

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O Barcelona segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol, após a vitória por 4 a 2 sobre o Levante neste domingo (13), pela 5ª rodada, com dois gols de Lamine Yamal.

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O jovem Xavi Espart abriu o placar aos cinco minutos, Yamal ampliou (19' e 48' de pênalti) e Karim Adeyemi fechou a conta (90+2') para o líder Barça, que agora soma 15 pontos em 15 possíveis.

O Levante colocou emoção na partida descontando com Iván Romero (79') e Roger Brugué (88'), mas não impediu a vitória do time catalão, que lidera com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid e cinco sobre Alavés (3º) e Sevilla (4º).

O Barcelona dominou praticamente desde o início, embora com menos brilho do que em seus últimos jogos, e acabou sofrendo com os próprios erros.

"Foi um jogo difícil. Nós mesmos complicamos mais do que o necessário", afirmou o goleiro do Barça, Joan Garcia, em entrevista ao canal Movistar+.

Questionado no início da temporada, Lamine Yamal rapidamente dissipou todas as dúvidas sobre o seu desempenho, formando uma grande parceria com Raphinha, que segue impecável em sua função de centroavante.

O brasileiro voltou a ser uma referência no ataque do Barcelona, participando de quase todas as jogadas de perigo da equipe.

Yamal somou seu sexto gol e agora é um dos artilheiros do campeonato ao lado de Kylian Mbappé (Real Madrid), Sergio Camello (Rayo Vallecano) e Raphinha.

Mais cedo, no primeiro jogo do dia, o Celta de Vigo empatou em 1 a 1 com o Málaga.

O time galego, que segue sem vencer, saiu na frente com um gol de Iván Jutglà (41'), mas Adrián Niño (83') deixou tudo igual marcando de cabeça.

-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira:

   Sevilla - Valencia                             1 - 0

  

   Sábado:

   Racing Santander - Alavés                      2 - 1

   Osasuna - Espanyol                             0 - 2

   Athletic Bilbao - Elche                        1 - 1

   Real Madrid - Rayo Vallecano                   4 - 1

  

   Domingo:

   Celta de Vigo - Málaga                         1 - 1

   Levante - Barcelona                            2 - 4

   (13h30) Getafe - Deportivo de A Coruña                

   (16h00) Real Sociedad - Atlético de Madrid          

  

   Segunda-feira:

   (16h00) Villarreal - Betis                          

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               15   5   5   0   0  21   4  17

    2. Real Madrid             12   5   4   0   1  14   4  10

    3. Alavés                  10   5   3   1   1  11   5   6

    4. Sevilla                 10   5   3   1   1   8   6   2

    5. Betis                    9   4   3   0   1   5   5   0

    6. Deportivo de A Coruña    8   4   2   2   0   8   5   3

    7. Espanyol                 7   5   2   1   2   8   5   3

    8. Athletic Bilbao          7   5   2   1   2   7   6   1

     . Atlético de Madrid       7   4   2   1   1   7   6   1

   10. Racing Santander         7   5   2   1   2   9   9   0

   11. Real Sociedad            7   5   2   1   2   6   8  -2

   12. Osasuna                  7   5   2   1   2   5   8  -3

   13. Levante                  5   5   1   2   2   7   9  -2

   14. Celta de Vigo            4   6   0   4   2   3   6  -3

   15. Getafe                   4   4   1   1   2   2   5  -3

   16. Rayo Vallecano           4   5   1   1   3   8  14  -6

   17. Málaga                   3   5   0   3   2   2   8  -6

   18. Villarreal               2   4   0   2   2   6   8  -2

   19. Elche                    2   5   0   2   3   6  13  -7

   20. Valencia                 1   5   0   1   4   1  10  -9

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