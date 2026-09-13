Yamal faz 2 na vitória do líder Barça sobre o Levante
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O Barcelona segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol, após a vitória por 4 a 2 sobre o Levante neste domingo (13), pela 5ª rodada, com dois gols de Lamine Yamal.
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O jovem Xavi Espart abriu o placar aos cinco minutos, Yamal ampliou (19' e 48' de pênalti) e Karim Adeyemi fechou a conta (90+2') para o líder Barça, que agora soma 15 pontos em 15 possíveis.
O Levante colocou emoção na partida descontando com Iván Romero (79') e Roger Brugué (88'), mas não impediu a vitória do time catalão, que lidera com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid e cinco sobre Alavés (3º) e Sevilla (4º).
O Barcelona dominou praticamente desde o início, embora com menos brilho do que em seus últimos jogos, e acabou sofrendo com os próprios erros.
"Foi um jogo difícil. Nós mesmos complicamos mais do que o necessário", afirmou o goleiro do Barça, Joan Garcia, em entrevista ao canal Movistar+.
Questionado no início da temporada, Lamine Yamal rapidamente dissipou todas as dúvidas sobre o seu desempenho, formando uma grande parceria com Raphinha, que segue impecável em sua função de centroavante.
O brasileiro voltou a ser uma referência no ataque do Barcelona, participando de quase todas as jogadas de perigo da equipe.
Yamal somou seu sexto gol e agora é um dos artilheiros do campeonato ao lado de Kylian Mbappé (Real Madrid), Sergio Camello (Rayo Vallecano) e Raphinha.
Mais cedo, no primeiro jogo do dia, o Celta de Vigo empatou em 1 a 1 com o Málaga.
O time galego, que segue sem vencer, saiu na frente com um gol de Iván Jutglà (41'), mas Adrián Niño (83') deixou tudo igual marcando de cabeça.
-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira:
Sevilla - Valencia 1 - 0
Sábado:
Racing Santander - Alavés 2 - 1
Osasuna - Espanyol 0 - 2
Athletic Bilbao - Elche 1 - 1
Real Madrid - Rayo Vallecano 4 - 1
Domingo:
Celta de Vigo - Málaga 1 - 1
Levante - Barcelona 2 - 4
(13h30) Getafe - Deportivo de A Coruña
(16h00) Real Sociedad - Atlético de Madrid
Segunda-feira:
(16h00) Villarreal - Betis
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 15 5 5 0 0 21 4 17
2. Real Madrid 12 5 4 0 1 14 4 10
3. Alavés 10 5 3 1 1 11 5 6
4. Sevilla 10 5 3 1 1 8 6 2
5. Betis 9 4 3 0 1 5 5 0
6. Deportivo de A Coruña 8 4 2 2 0 8 5 3
7. Espanyol 7 5 2 1 2 8 5 3
8. Athletic Bilbao 7 5 2 1 2 7 6 1
. Atlético de Madrid 7 4 2 1 1 7 6 1
10. Racing Santander 7 5 2 1 2 9 9 0
11. Real Sociedad 7 5 2 1 2 6 8 -2
12. Osasuna 7 5 2 1 2 5 8 -3
13. Levante 5 5 1 2 2 7 9 -2
14. Celta de Vigo 4 6 0 4 2 3 6 -3
15. Getafe 4 4 1 1 2 2 5 -3
16. Rayo Vallecano 4 5 1 1 3 8 14 -6
17. Málaga 3 5 0 3 2 2 8 -6
18. Villarreal 2 4 0 2 2 6 8 -2
19. Elche 2 5 0 2 3 6 13 -7
20. Valencia 1 5 0 1 4 1 10 -9
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gr/mcd/cb