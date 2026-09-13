Lille de Davide Ancelotti vence Troyes e é o novo líder do Francês

O Lille, dirigido pelo italiano Davide Ancelotti, filho do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, assumiu a liderança do Campeonato Francês ao derrotar o Troyes por 2 a 0 neste domingo, pela 4ª rodada.

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O time do norte da França soma dez pontos e supera o Monaco de Filipe Luís (2º) e o Rennes (3º) pelo saldo de gols.

Contra o Troyes, o Lille consegue sua primeira vitória em casa na temporada, depois da derrota na estreia na Liga dos Campeões contra o Betis (3 a 2) e do empate contra o Paris Saint-Germain (2 a 2) na 2ª rodada do Francês.

Os gols do jogo foram marcados pelo português Tiago Santos (18'), que acertou belo chute no ângulo, e pelo francês Ethan Mbappé (90'+3), irmão do astro do Real Madrid Kylian Mbappé.

Ethan comemorou pedindo desculpas à torcida pelo cartão vermelho que recebeu depois de acertar uma cotovelada em um adversário contra o Betis na Champions.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 11 de setembro

Rennes - Olympique de Marselha 1 - 0

Sábado:

Strasbourg - Monaco 1 - 1

Le Havre - Angers 0 - 0

Paris FC - Lyon 0 - 0

Auxerre - Nice 1 - 0

Lorient - Toulouse 2 - 2

Domingo:

Lille - Troyes 2 - 0

(12h15) Le Mans - Lens

(15h45) Brest - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lille 10 4 3 1 0 7 2 5

2. Monaco 10 4 3 1 0 6 2 4

3. Rennes 10 4 3 1 0 8 5 3

4. Paris FC 8 4 2 2 0 6 2 4

5. Lyon 8 4 2 2 0 6 2 4

6. Strasbourg 7 4 2 1 1 9 8 1

7. Brest 5 3 1 2 0 6 5 1

8. Lorient 5 4 1 2 1 4 4 0

9. Angers 4 4 1 1 2 4 5 -1

10. Troyes 4 4 1 1 2 4 9 -5

11. Lens 3 3 1 0 2 6 5 1

12. Olympique de Marselha 3 4 1 0 3 6 6 0

13. Auxerre 3 4 1 0 3 5 11 -6

14. PSG 2 3 0 2 1 5 6 -1

15. Le Mans 2 3 0 2 1 5 6 -1

16. Le Havre 2 4 0 2 2 2 4 -2

17. Toulouse 2 4 0 2 2 4 7 -3

18. Nice 2 4 0 2 2 1 5 -4

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