Lille de Davide Ancelotti vence Troyes e é o novo líder do Francês
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O Lille, dirigido pelo italiano Davide Ancelotti, filho do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, assumiu a liderança do Campeonato Francês ao derrotar o Troyes por 2 a 0 neste domingo, pela 4ª rodada.
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O time do norte da França soma dez pontos e supera o Monaco de Filipe Luís (2º) e o Rennes (3º) pelo saldo de gols.
Contra o Troyes, o Lille consegue sua primeira vitória em casa na temporada, depois da derrota na estreia na Liga dos Campeões contra o Betis (3 a 2) e do empate contra o Paris Saint-Germain (2 a 2) na 2ª rodada do Francês.
Os gols do jogo foram marcados pelo português Tiago Santos (18'), que acertou belo chute no ângulo, e pelo francês Ethan Mbappé (90'+3), irmão do astro do Real Madrid Kylian Mbappé.
Ethan comemorou pedindo desculpas à torcida pelo cartão vermelho que recebeu depois de acertar uma cotovelada em um adversário contra o Betis na Champions.
-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 11 de setembro
Rennes - Olympique de Marselha 1 - 0
Sábado:
Strasbourg - Monaco 1 - 1
Le Havre - Angers 0 - 0
Paris FC - Lyon 0 - 0
Auxerre - Nice 1 - 0
Lorient - Toulouse 2 - 2
Domingo:
Lille - Troyes 2 - 0
(12h15) Le Mans - Lens
(15h45) Brest - PSG
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Lille 10 4 3 1 0 7 2 5
2. Monaco 10 4 3 1 0 6 2 4
3. Rennes 10 4 3 1 0 8 5 3
4. Paris FC 8 4 2 2 0 6 2 4
5. Lyon 8 4 2 2 0 6 2 4
6. Strasbourg 7 4 2 1 1 9 8 1
7. Brest 5 3 1 2 0 6 5 1
8. Lorient 5 4 1 2 1 4 4 0
9. Angers 4 4 1 1 2 4 5 -1
10. Troyes 4 4 1 1 2 4 9 -5
11. Lens 3 3 1 0 2 6 5 1
12. Olympique de Marselha 3 4 1 0 3 6 6 0
13. Auxerre 3 4 1 0 3 5 11 -6
14. PSG 2 3 0 2 1 5 6 -1
15. Le Mans 2 3 0 2 1 5 6 -1
16. Le Havre 2 4 0 2 2 2 4 -2
17. Toulouse 2 4 0 2 2 4 7 -3
18. Nice 2 4 0 2 2 1 5 -4
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jde/pm/dr/cb