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Lille de Davide Ancelotti vence Troyes e é o novo líder do Francês

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Repórter
13/09/2026 12:56

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O Lille, dirigido pelo italiano Davide Ancelotti, filho do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, assumiu a liderança do Campeonato Francês ao derrotar o Troyes por 2 a 0 neste domingo, pela 4ª rodada.

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O time do norte da França soma dez pontos e supera o Monaco de Filipe Luís (2º) e o Rennes (3º) pelo saldo de gols.

Contra o Troyes, o Lille consegue sua primeira vitória em casa na temporada, depois da derrota na estreia na Liga dos Campeões contra o Betis (3 a 2) e do empate contra o Paris Saint-Germain (2 a 2) na 2ª rodada do Francês.

Os gols do jogo foram marcados pelo português Tiago Santos (18'), que acertou belo chute no ângulo, e pelo francês Ethan Mbappé (90'+3), irmão do astro do Real Madrid Kylian Mbappé.

Ethan comemorou pedindo desculpas à torcida pelo cartão vermelho que recebeu depois de acertar uma cotovelada em um adversário contra o Betis na Champions.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 11 de setembro

   Rennes - Olympique de Marselha                 1 - 0

  

   Sábado:

   Strasbourg - Monaco                            1 - 1

   Le Havre - Angers                              0 - 0

   Paris FC - Lyon                                0 - 0

   Auxerre - Nice                                 1 - 0

   Lorient - Toulouse                             2 - 2

  

   Domingo:

   Lille - Troyes                                 2 - 0

   (12h15) Le Mans - Lens                              

   (15h45) Brest - PSG                                 

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Lille                   10   4   3   1   0   7   2   5

    2. Monaco                  10   4   3   1   0   6   2   4

    3. Rennes                  10   4   3   1   0   8   5   3

    4. Paris FC                 8   4   2   2   0   6   2   4

    5. Lyon                     8   4   2   2   0   6   2   4

    6. Strasbourg               7   4   2   1   1   9   8   1

    7. Brest                    5   3   1   2   0   6   5   1

    8. Lorient                  5   4   1   2   1   4   4   0

    9. Angers                   4   4   1   1   2   4   5  -1

   10. Troyes                   4   4   1   1   2   4   9  -5

   11. Lens                     3   3   1   0   2   6   5   1

   12. Olympique de Marselha    3   4   1   0   3   6   6   0

   13. Auxerre                  3   4   1   0   3   5  11  -6

   14. PSG                      2   3   0   2   1   5   6  -1

   15. Le Mans                  2   3   0   2   1   5   6  -1

   16. Le Havre                 2   4   0   2   2   2   4  -2

   17. Toulouse                 2   4   0   2   2   4   7  -3

   18. Nice                     2   4   0   2   2   1   5  -4

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