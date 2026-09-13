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Internacional

Rússia afirma ter atacado trem na Ucrânia 'usado para transportar carga militar' da Europa

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/09/2026 12:44

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A Rússia afirmou, neste domingo (13), ter atacado "infraestrutura ferroviária" no oeste da Ucrânia, usada para "transportar carga militar" da Europa, após Polônia e Ucrânia relatarem que um drone atingiu um trem de passageiros com destino a Varsóvia e uma área próxima a uma passagem de fronteira polonesa.

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"Os ataques contra a infraestrutura ferroviária no oeste da Ucrânia, usada para transportar carga militar de países europeus, continuaram", disse o Ministério da Defesa russo em um comunicado.

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bur/pb/an/aa

Tópicos relacionados:

conflito polonia russia ucrania

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