Rússia afirma ter atacado trem na Ucrânia 'usado para transportar carga militar' da Europa
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A Rússia afirmou, neste domingo (13), ter atacado "infraestrutura ferroviária" no oeste da Ucrânia, usada para "transportar carga militar" da Europa, após Polônia e Ucrânia relatarem que um drone atingiu um trem de passageiros com destino a Varsóvia e uma área próxima a uma passagem de fronteira polonesa.
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"Os ataques contra a infraestrutura ferroviária no oeste da Ucrânia, usada para transportar carga militar de países europeus, continuaram", disse o Ministério da Defesa russo em um comunicado.
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