Suécia vota em eleições acirradas com extrema direita em busca do governo

A Suécia vota, neste domingo (13), em eleições gerais acirradas, nas quais a extrema direita espera entrar no governo pela primeira vez, enquanto a oposição de esquerda anseia por retomar o poder.

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O primeiro-ministro conservador, Ulf Kristersson, disse à AFP que está otimista de que sua aliança de quatro partidos de direita, que inclui o partido de extrema direita Democratas Suecos, sairá vitoriosa.

O político, de 62 anos, prometeu cargos no gabinete pela primeira vez aos Democratas Suecos, outrora criticados por sua postura anti-imigração, caso seu bloco vença neste domingo.

"Acho que há um entusiasmo genuíno de que podemos continuar nosso importante trabalho", disse Kristersson após votar em seu município natal, Strängnäs.

Por muito tempo, as pesquisas mostraram uma vantagem confortável para os quatro partidos de oposição de esquerda, liderados pela líder social-democrata de centro-esquerda, Magdalena Andersson.

No entanto, nos últimos dias da campanha, a diferença diminuiu, chegando a um empate técnico.

"Agora cabe ao povo sueco decidir qual rumo nosso país deve tomar", disse Andersson a repórteres após votar em sua cidade natal, Nacka.

As seções eleitorais abriram às 8h00 (03h00 no horário de Brasília) e devem fechar às 20h00 (15h00 em Brasília), quando serão divulgados os primeiros resultados das pesquisas de boca de urna.

Cerca de oito milhões de pessoas estão aptas a votar nesta eleição, em um país de 10,6 milhões de habitantes, onde a participação eleitoral normalmente ultrapassa 80%.

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