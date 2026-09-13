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Trump diz que Zelensky deve interromper os ataques às refinarias russas

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AFP
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Repórter
13/09/2026 11:20

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (13) que alertou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para que parasse de atacar refinarias na Rússia, pois isso estava causando escassez. 

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"Zelensky só tem uma coisa a fazer: precisa parar de atacar o diesel na Rússia. Que ele ataque alvos, mas não o combustível diesel, porque ele está causando uma escassez de diesel", disse Trump a repórteres durante uma visita à Irlanda. 

"Isso não está sendo causado pelo Oriente Médio, está sendo causado pelo que está acontecendo com Rússia e Ucrânia", acrescentou o presidente republicano. 

Trump fez essas declarações neste domingo, durante um dia dedicado ao golfe e à promoção de seus interesses comerciais, no segundo e último dia de sua visita à Irlanda, marcada por seu controverso apoio à reunificação.

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aue/jj/pdh/yad/pb/an/aa

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