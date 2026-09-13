Trump critica 'forças negativas' que querem desacelerar a IA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou neste domingo (13) como "forças negativas" aqueles que pedem uma desaceleração no desenvolvimento da inteligência artificial (IA), uma opinião expressa por gigantes da tecnologia em meio a crescentes alertas sobre seus riscos.

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"Acho que há muitas forças negativas levantando essa questão quando não deveriam, e estão sugerindo coisas que não vão acontecer", disse o presidente republicano a repórteres durante sua visita à Irlanda.

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