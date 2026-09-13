Kremlin não descarta retomar negociações trilaterais com Ucrânia em outubro

As negociações trilaterais com participação dos Estados Unidos para uma solução para o conflito na Ucrânia podem ser retomadas em outubro, afirmou o porta-voz do Kremlin neste domingo (13), segundo agências de notícias russas.

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"Não estamos descartando essa possibilidade. Estamos falando precisamente de uma perspectiva previsível. Ou seja, não podemos excluir o mês de outubro", disse Dmitri Peskov a jornalistas russos, de acordo com as agências de notícias RIA Novosti e TASS.

Os Estados Unidos tentam reativar os esforços diplomáticos paralisados, na esperança de pôr fim a uma guerra que já dura mais de quatro anos.

Como parte desse esforço, negociadores americanos visitaram Kiev e Moscou, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, conversaram por telefone.

Várias rodadas de negociações anteriores fracassaram, e os esforços liderados pelos EUA foram interrompidos depois que a atenção de Trump se voltou para a guerra de EUA e Israel contra o Irã no Oriente Médio.

Em uma entrevista transmitida no sábado, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que estaria disposto a se reunir com Putin durante a cúpula do G20, agendada para Miami em dezembro.

No entanto, Peskov descartou imediatamente essa possibilidade como "impossível", e reiterou a exigência de Moscou de que qualquer reunião só poderia ocorrer na capital russa.

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