Iraque reabre três passagens de fronteira com Irã após ataque a oleoduto
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As autoridades iraquianas anunciaram, neste domingo (13), a reabertura gradual de três passagens de fronteira com o Irã, que haviam sido fechadas no dia anterior após um ataque a um oleoduto saudita, lançado a partir do território iraquiano.
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"Após revisar seu funcionamento", as passagens serão reabertas para o tráfego de passageiros e cargas, segundo um cronograma que vai de domingo a quinta-feira, informou o serviço de comunicações de segurança do governo.
O Iraque destituiu o comandante militar da província de Maisan, no sul do país, no sábado, após constatar que os drones haviam sido lançados a partir daquela região, e fechou as passagens de fronteira para reorganizar as operações.
As passagens de fronteira afetadas são Shalamcheh, na província de Basra, e Al-Shib, na província de Maisan, ambas localizadas no sul do Iraque, além de Al-Mandali, na província central de Diyala.
O ataque de quinta-feira, que atingiu o oleoduto saudita Leste-Oeste, que liga Abqaiq, próximo ao Golfo Pérsico, ao porto de Yanbu, no Mar Vermelho, não foi reivindicado por nenhum grupo.
Grupos armados iraquianos apoiados pelo Irã, anteriormente acusados de atacar infraestrutura petrolífera na Arábia Saudita, negaram a responsabilidade pelo ataque.
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